Óvodásoktól és kisiskolásoktól volt hangos a Városi Jégpálya a Bringázz okosan! rendezvényen hétfőn. A Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem című TOP-os pályázat keretében rendezték meg a közlekedésbiztonság fontosságára és a szemléletformálásra fókuszáló napot.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a gyerekeket és arról beszélt, hogy milyen fontos a KRESZ szabályok ismerete a biztonságos kerékpározáshoz.

– Azért is szervezetük meg a mai rendezvényünket, hogy minél kevesebb baleset legyen a városban. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy figyeljünk a biztonságos közlekedésre, a szabályok betartására. Remélem mindenki jól érzi majd magát, és még több tudással megy vissza az óvodába, iskolába. Játékos vetélkedőkkel, feladatokkal ismerkedhettek meg a diákok, és lesz olyan is, aki bár gyalog jött most ide, de kerékpárral mehet haza – mondta a polgármester, és nagy ováció fogadta, amikor megmutatta azokat a bicikliket, amelyeket megnyerhetnek a gyerekek.

Szemléletformáló programok

A polgármester elmondta azt is, szerencsére egyre többen bicikliznek Nyíregyházán, 80 kilométer a kerékpárúthálózat a városban.

– Már egészen kicsi korban meg kell tanítani a KRESZ- szabályokat, fejleszteni a közlekedési kultúrát, a balesetek elkerülése érdekében. Az iskolások már rendszeresen kerékpároznak, van, aki egyedül jár iskolába, ezért is nagyon fontos már óvodás korban elkezdeni az oktatást. Már tíz éve folyamatosan szervezzük meg ezt a szemléletformáló programot, annak idején kezdtük a Michelin Bringafesztivállal, de a Bringa Piknik, Bringa Város és sok egyéb program is a biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet – mondta dr. Kovács Ferenc, és hozzátette: a város mindent megtesz azért, hogy egyre több kerékpárút épüljön, és olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések váljanak valóra, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Folyamatos fejlesztések

Elhangzott továbbá, hogy a projekt részeként több kerékpáros fejlesztés is létrejött. Ilyen például a Blaha Lujza sétány és Fürdő utca között biztonságos gyalogos- és kerékpárosbarát szakasz kialakítása. A Kemecsei út 100-as számú vasútvonal felőli oldalán található úgynevezett Vénusz utcai biztonságos autóbusz-megállóhely, gyalogos-átkelőhely és kapcsolódó járdák kialakításával, a Kemecsei út mentén a Fürdő utcáig kiépített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút folytatásaként, a Fürdő utca teljes hosszában irányhelyes nyitott kerékpársávot jelöltek ki. A városban is több ponton találkozhatunk ilyen nyitott kerékpársávval úgy, mint például a Búza utcán, a Keleti Márton utcán, a Fészek utcán, vagy a Legyező utcán. Szintén a projekt részét képezték a Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utca csomópontjában 2020-ban kialakított új körforgalmak, melyek a közlekedés biztonságát és az egyenletes forgalomáramlást segítik. A Tiszavasvári felüljáró és Derkovics utcai kereszteződés jelzőlámpás kialakítása, illetve idén a Belső körút - László utca csomópontban is jelzőlámpás forgalomszabályozás biztosítja a biztonságosabb közlekedést. A nagy zsivajban Majoros János sokszoros magyar bajnok TRIAL versenyző már javában készült a bemutatóra, amit a gyerekek tátott szájjal, hangos tapssal és éljenzéssel fogadtak. Nagy volt az izgalom, és nagy lelkesedéssel jelentkeztek arra, hogy lefeküdjenek a földre, és a TRIAL bajnok átugorja őket a kerékpárjával. Utána a kerékpáros ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat kicsik és nagyok. A kerékpáros, és a VR autós szimulátornak is nagy volt a sikere, valamint a KRESZ oktatáson is mindenki részt vett, közben pedig a városi kerékpáros sportegyesületek mutatkoztak be. A gyerekek izgatottan várták az eredményhirdetést. Egy vidám és hasznos délelőttöt tölthettek el a Bringázz okosan! rendezvényen.