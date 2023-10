Az osztályalapító az idén ünnepli a 85. születésnapját, a tiszteletére tudományos konferenciával egybekötve ünnepelték meg a kettős jubileumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Jósa András Tagkórházában. Az onkológiai tömb konferenciaterme zsúfolásig megtelt szerda délután illusztris vendégekkel, orvosokkal, professzorokkal, a kórház munkatársaival. A tudományos üléssel egybekötött megemlékezést dr. Szűcs Attila főigazgató nyitotta meg. Ünnepi beszédében kifejtette, hogy szerencséje volt, mert még együtt dolgozhatott dr. Jakó Jánossal, aki negyven éve alapította meg az osztályt. – Nagyon sok mindent tanulhattunk tőle, a szakma iránti szeretetet, alázatot, a szigort, a rendet, mindig a maximumra törekedett – kezdte a méltatást a főigazgató. – Az osztálynak erős alapot adott, amit aztán a későbbi vezetők vittek tovább. A hematológiai osztály szerepe az intézmény életében megkérdőjelezhetetlen, ez egy olyan szakterület, ami hihetetlenül speciális tudást igényel. A legjobb, a leginnovatívabb technológiák, eljárások a vezetőknek, a munkatársaknak köszönhetően mindig megjelentek az intézményben. Ki merem jelenteni, hogy európai szintű munka folyik az osztályon – fogalmazott a főigazgató, és megköszönte mindenkinek, aki a munkájával a negyven év alatt hozzátett a színvonalas gyógyításhoz.

Jelentős tudományos munka

Prof. dr. Illés Árpád, a Debreceni Egyetem Hematológiai Tanszék vezetője a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság titkáraként is köszöntötte az ünnepi alkalomból megjelenteket. A hematológiai osztály alapítójának a munkásságát mutatta be, sokak meglepetésére régi fotókon is viszontláthatták magukat a munkatársai. – Dr. Jakó János olyan szakmai és emberi életutat járt be, ami a mai fiatalok, orvosok számára példamutató lehet. Folyamatosan részt vett konferenciákon, színvonalas előadásokat, referátumokat tartott, számtalan tanulmányt jelentetett meg különböző szaklapokban, folyóiratokban. A másik nagy szerelme az orvosi numizmatika volt, amiért kitüntetést is kapott, kiállításai vannak, és szintén sok írása megjelent a témában. Nagyon jó egészséget és kitartó munkát kívánok neki, remélem, én is ilyen aktív leszek 85 évesen – fogalmazott a tanszékvezető, és megjegyezte, dr. Jakó János olyan nagyszerű ember, akinek a lelke, akarata, életútja ezt az osztályt jellemzi, és ezt a nagy értéket az őt követő munkatársai dr. Szerafin László főorvos vezetésével megbecsülik és folytatják.

Prof. dr. Illés Árpád köszöntötte a hematológiai osztály mostani munkatársait is, és a Debreceni Egyetem hematológiai tanszéke és a Jósa András Kórház hematológiai osztályának évtizedekre visszanyúló komoly szakmai és emberi kapcsolatáról, az elért eredményekről beszélt. A köszöntők után dr. Szerafin László tartott előadást a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felnőtt hematológiai szakellátás 40 évéről, utána dr. Rejtő László az acut myeloid leukaemia kezeléséről beszélt, majd dr. Varju Lóránt A haemostaseologia fejlődése osztályunkon, és dr. Szerafin László A hem szerepe a daganatsejtek energia-metabolizmusában című előadásaikat hallgatták meg a résztvevők.

LN