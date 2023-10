– Szerencsések vagyunk, hogy ismerhettük. Mert bár nem volt mintadiák, s nem kötötte le az iskola, azt mindig tudtuk, hogy nagy ember lesz! Mindannyian szerettünk olvasni, de ő ebben is kiemelkedett közülünk, a tehetségét pedig Porubszky tanár úr ismerte fel, aki akkor is megvédte a többi pedagógus haragjától, ha a cikkírás miatt nem ért rá felkészülni egy-egy órára. Emlékeztek, amikor megalapítottuk a Nyíregyházi Sajtóirodát, a cikkeket pedig elküldtük a fővárosi lapokhoz? Ha a városban éppen nem történt semmi, mi magunk találtunk ki sztorikat – nevettek „az egykori társak”, hozzátéve: így csodálkozhattak rá az országos lapok olvasói arra a hatalmas szélviharra, ami levitte a nagytemplom tetejéről a keresztet, vagy arra a revolveres lányszöktetésre, amiből persze egyetlen szó sem volt igaz.

Műsorukból kiderült: Krúdy a szülei nagy bánatára nem lett ügyvéd, sőt, amikor az utolsó gimnáziumi évben Debrecenbe szökött, hogy újságíró legyen, még az is kétséges volt, hogy egyáltalán leérettségizik. Az apja és Porubszky Pál azonban hazahozták, de őt csak írás érdekelte: a vizsga előtti kilenc hónapban összesen 90 novellát vetett papírra. És hogy mi lett vele később, a gimnázium után? – merült fel a kérdés, amire viszonylag egyszerű a válasz: nagykanállal falta az ételt, s az életet.