A személyes kötődéséről és az új évad kulisszatitkairól a zsűri legfrissebben bejelentett tagja, Frenreisz Károly mesélt az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában.

„A Csináljuk a fesztivált! zsűritagjának lenni élvezetes feladat. Nem tehetségeket kutatunk, és előadókat értékelünk, hanem élvezzük a produkciókat, nosztalgiázunk. Nagy élmény volt, hogy tavaly bevontak bennünket is a show-ba egyfajta karácsonyi meglepetésként, és jó érzéssel tölt el, hogy közel félmilliószor megnézték már a videómegosztókon” – összegezte tapasztalatait Frenreisz Károly a legendás zenekarok, a Metro, az LGT és a Skorpió zenésze. Az adásban arra is utalt, hogy a héten már nyilvánosságra hozzák, ki a show hatodik, eddig fel nem fedett zsűritagja.

A zsűri munkáját az idén is több ponton segíti a közönség: a műsor előkészítésének időszakában a hirado.hu oldalán voksolhattak, hogy mely magyar szerzeményeket hallanák viszont. A négy héten át beérkező több ezer szavazattal létrejött a Csináljuk a fesztivált! új évadának slágerlistája, így mások mellett Kovács Kati, Rúzsa Magdi és Ákos dalával tér vissza a showműsor.

Kép: Frenreisz Károly | Fotó: MTVA/Sárosi Zoltán