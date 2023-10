Felújított képpel és hanggal tér vissza a képernyőre Öveges József, a Kossuth-díjas fizikus, a legendás tudományos műsorvezető és pedagógus ismeretterjesztő sorozata, életének legemlékezetesebb kísérleteit bemutatva. Az epizódokban olyan látványos és könnyen érthető kísérletekkel találkozhatnak a nézők, amelyek segítségével a tudomány alapvetései és jelenségei válnak közérthetővé. Az egyszerű otthoni kísérletektől a bonyolultabb fizikai jelenségek bemutatásáig a sorozat szórakoztatóan és tanulságosan vezeti be a nézőket a természettudományok világába.

Az Öveges professzor: Legkedvesebb kísérleteim nemcsak tudományos ismereteket nyújt, a nézők megtapasztalhatják azt a szenvedélyt és elhivatottságot is, amivel a tudós a tudomány és az oktatás mellett állt ki. Az 1968-ban készült műsorban a professzor legkedveltebb kísérleteit mutatja be, a többi között a legendássá vált Heki, a rezonanciakutya, a Szikrázó szék, a Ruhacsipesz és űrrakéta, A sarkított fény vagy a Fényrakéta epizódjai lesznek láthatók a közmédia kulturális csatornáján.

A sorozat kiváló lehetőséget nyújt a fiatalabb generációk számára, hogy megértsék a világ működését, ezzel együtt megszeressék a tudományt. Az egyszerű és játékos megközelítések segítenek a fiataloknak felfedezni a természettudományok csodáit és inspirációt nyújtanak a tudományos felfedezésekhez.

Az adások újranézhetők lesznek a Médiaklikk oldalán.

KM