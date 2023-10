Itt a töklámpások, szellemes dekorációk, rémisztő, de ínycsiklandó édességek időszaka, aminek alkalmából az Euronics online kérdőívben, saját vásárlói körében mérte fel a magyarok Halloweenhoz köthető szokásait. A már hazánkban is elterjedt ünnepet illetően megoszlik a válaszadók véleménye: a kitöltők többsége például vásárolt már valamilyen dekorációt az alkalomra és tököt is szokott faragni, beöltözni azonban nem terveznek túl sokan az idén.

Bár lehet, hogy sokan csak egy nyugati, idegen szokásnak tekintik, a Halloween jó buli lehet az egész családnak. Nem véletlen az sem, hogy az Euronics kérdőívét* kitöltők egyötöde minden évben megünnepli a Halloweent, további egyötöde pedig akkor, ha meghívják egy ilyen tematikájú eseményre. De honnan is ered ez a sokszor félreértett ünnep? Bár meglepő lehet, de nem az Egyesült Államokból. Valójában a kelták szent ünnepéig, a Samhainig, a kelta újévig nyúlik vissza ez a szokás, bár az tagadhatatlan, a jelenkori változatát az amerikai filmekből ismerhetik sokan.

A kelta hit szerint újév előestéjén, azaz október 31-én a világ rendje felborul, és megnyílik a túlvilág kapuja, így az eltávozott lelkek szabadon járhatnak köztünk. A beöltözés is innen ered, hiszen a hiedelem szerint az emberek különféle jelmezekbe kell, hogy öltözzenek, hogy távol tartsák a szellemeket az otthonaiktól. A válaszadók közel 70 százaléka csak részben, negyede viszont saját bevallása szerint teljes mértékben ismeri az ünnep hátterét.

Filmekből is jól ismert jelenet, hogy szellemnek, vámpírnak, de akár hercegnőnek öltözött gyerekek járják az utcákat, hogy a szomszédokhoz becsöngetve egy vödör finomságot szerezzenek. A magyar gyerekeknek jó hír, hogy már itthon is sokan, a válaszadók közel negyede készül valamilyen édességgel a becsöngető jelmezeseknek. Amennyiben nem akarunk szomorkodó arcokkal találkozni Halloween estéjén, érdemes egy kis aprósággal készülni a kis csínytevőknek. Nem mellesleg ez remek alkalom arra is, hogy megismerjük a környékünkön élőket, és a gyerekek, szülők között új barátságok köttessenek.

A Halloween kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy kicsit előcsalogassuk a gyermeki énünket, leporoljuk a farsangi emlékeket és felnőttként is jelmezbe bújjunk. Az Euronics kérdőívét kitöltők egyharmada tervez részt venni valamilyen Halloweenhez köthető eseményen, ezek jelentős része családi összejövetel. A beöltözés viszont kevésbé tűnik népszerűnek: mindössze a kitöltők 17 százaléka tervez jelmezt ölteni. Bár ez lehet alacsony aránynak tűnik első ránézésre, árnyalja a képet, hogy a kérdőívet nagykorúak töltötték ki, tehát nem csak a legkisebbek szeretnének ilyenkor beöltözni.

A közös tökfaragás, a rémisztő sütik elkészítése, a lakás feldíszítése remek közös program lehet barátoknak, családoknak akkor is, ha nem tartanak Halloweeni bulit. Nem véletlen tehát, hogy az ünnepléssel kapcsolatos megoszló válaszok ellenére a kitöltők kétharmada vásárolt már valamilyen Halloween tematikájú dekorációt.

KM

Fotó: noguchi