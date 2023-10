A daganatos betegségből felgyógyulva sokan kezdenek olyan tevékenységbe, amivel segíteni tudnak sorstársainak. Horváth Simonné a Rákbetegek Országos Szövetségében, a Csillagfény Klubban önkénteskedik, a segítő munka azóta is szerves része életének. Örömmel látja, amikor valamelyik sorstársa teljesen meggyógyul, és szomorú, ha egyre fiatalabbak térnek be hozzájuk. A betegklubokban is ugyanazt hangsúlyozzák, amit a keddi mellrák elleni sétán mondtak: nem szabad a szűréseket elhanyagolni, szánjanak magukra a nők legalább 20 percet, körülbelül ennyi időt vesz igénybe a mammográfiás vizsgálat.

Időkapu és esélyek

– A diagnózis felállítása és a kezelés megkezdése közötti időfaktor döntő jelentőségű, minél hamarabb ismerik fel a rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra – erről már dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak főigazgatója beszélt a nyíregyházi kórház szülészeti tömbje előtt gyülekező, figyelemfelhívó sétára induló hölgyeknek. A főigazgató hozzátette, az emlődaganatot kizárólag a másodlagos prevencióval, azaz a szűrésekkel lehet felismerni, ezért lenne fontos, hogy a vizsgálatokon az aktivitást fokozzák, és kétévente részt vegyen a mammográfiás szűréseken az érintett 45-65 év közötti korosztály. A vizsgálatra behívott nők 40 százaléka jár el emlőszűrésre, ezt az arányt mindenképp növelni szeretnék tájékoztatással, prevenciós programokkal, s tulajdonképpen a keddi séta is erről szólt.

A daganatos betegségek diagnosztikája és kezelési módjai folyamatosan fejlődnek, hiszen az orvostudomány egy dinamikusan változó ágáról van szó – erősítette meg dr. Erfán József onkológus, a Jósa András Oktatókórház onkológiai osztályának vezetője, aki a kétévenkénti szűrések mellett az emlők önvizsgálatára is felhívta a figyelmet, mert a szűrések között 2 év telik el, s ebben az időszakban is kialakulhat a rosszindulatú elváltozás. A púpok, kemény csomók, a mell méretében vagy formájában bekövetkezett változás, a bőr kipirosodása figyelmeztető jelek lehetnek.

S a lesújtó statisztikák sem maradtak el, amit dr. Tóth Erzsébet az Emlőcentrumot vezető főorvos ismertetett.

– Hazánkban évente 8 ezer nőnél fedeznek fel rosszindulatú emlődaganatot és kétezren halnak meg a betegségben. A szervezett szűrésekkel a halálozási arány csökkentése a cél, tehát aki behívót kap, saját érdekében éljen a szűrés lehetőségével – kérte a doktornő. Elmondta, a szervezett vizsgálatokra azokat várják, akiket kiértesítenek, a behívó 3-4 hónapig érvényes, nem pusztán abban a konkrét időpontban, ami a levélben szerepel. A szűrőközpont mindennap 7.30 és 16.30 között fogadja a pácienseket, a vizsgálat fájdalommentes, és a röntgensugár sem jelent veszélyt – oszlatta el az emlőszűrés körüli tévhiteket a doktornő, aki szintén hangsúlyozta: a 30 év körüli nők körében is fontos az emlők önvizsgálata, ahogyan 70 felett is, s ez a betegség már rég nemcsak a nők, hanem a férfiak körében is egyre gyakoribb.

A rózsaszín séta a rövid ismertetők után indult el a nyíregyházi Kossuth tér felé, s bár közösen sétáltak, de mégis azt üzenték: mindenkinek saját magának kell megtennie az első lépéseket egészsége felé.

KO