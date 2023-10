Megelőzés és jótékonyság

Dr. Juhászné dr. Kicsák Mariannának, Mátészalka alpolgármesterének gyógyszerészként, nőként, anyaként és politikusként is szívügye ez a séta, hiszen a betegség korai felismerése életeket menthet.

– Büszkék vagyunk arra, hogy jó néhány évvel ezelőtt a mátészalkai vállalkozások, a Szatmár Optika, a Hoya, a Flabeg és a FrieslandCampina fogtak össze, és indították útjára ezt a nagyon nemes kezdeményezést, amihez az önkormányzat teljes mellszélességgel odaállt. Így már nyolc éve minden októberben megszervezzük a Rózsaszín sétát. Megszólítjuk a város lakosságát, az intézményeket, az itt működő vállalkozásokat is. A rózsaszín szalag megvásárlásával, ami 200 forint, összegyűlt adományt jótékony célra ajánljuk fel, a betegségben szenvedő rászoruló nők támogatására fordítjuk a mátészalkai Szeretet Alapítványon keresztül – részletezte az alpolgármester, és megjegyezte, hogy fontos számukra a környezetvédelem is, ezért a korábbi rózsaszín lufikat három éve már zászlókra cserélték le.

Így a kitűzött rózsaszín szalagokkal és a zászlókkal vonulnak végig a belvárosban, a több száz fős tömeghez helyiek és a környékről érkezők, cégek képviselői, ismert emberek, hivatali és egészségügyi dolgozók és iskolások is csatlakoznak.

– Volt már olyan résztvevő, aki sajnos két év múlva már a betegséggel küszködőként vonult végig a Rózsaszín sétán – folytatta dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna, a rendezvény főszervezője. – Több visszajelzést kapunk arról, hogy sokan a séta hatására mentek el, és járnak rendszeresen szűrésre. Ez azért is fontos, hogy minél hamarabb kiderüljön, ha esetleg baj van, és még idejében el lehessen kezdeni a megfelelő kezeléseket, terápiát. Sajnos, a covid is közbe szólt, sokan hosszabb szünetet tartottak, nem mentek el mammográfiára, így már sajnos volt, akit akkor tudtak diagnosztizálni, amikor előrehaladottabb állapotban volt. Ennek az elkerülésére is szeretnénk fókuszálni. Ezen a napon lehetőség van regisztrációra, időpont egyeztetésre is az emlőrák szűrésre. A séta után pedig a kórház szakértője elmondja a felvonulóknak, hogy milyen teendők vannak, mire kell figyelni, milyen időközönként kell menni a szűrésre, milyen kezelési lehetőségek vannak. Sajnos, az emlőrák nagyon gyors folyamat, egy éven belül is sok minden történhet. Ha valaki csomót észlel, akkor négy hét késlekedés akár 22%-kal csökkentheti a gyógyulás esélyét – hívta fel a figyelmet az alpolgármester, és megjegyezte: a folyamatos önellenőrzést is állandóan hangsúlyozzák az orvosok.

Személyes érintettség

A felvonulás után a betegségben szenvedők is el szokták mondani a saját történetüket, ezzel is ösztökélve azokat, akik még nem voltak vizsgálaton. A személyes érintettség nagyon átütő hatású szokott lenni minden korosztály számára, mindenkit megdöbbent, amikor egy fiatalt hall a sajnálatos esetről. Tehát a cél: a figyelemfelhívás a prevenció fontosságára, a rendszeres szűrésen való részvétel elérése, és ha az önvizsgálat során valaki talál egy pici csomót, ne bagatellizálja el, azonnal forduljon orvoshoz.

Dr. Hanusi Péter polgármester kifejtette, hogy Mátészalkán tisztelik és szeretik a hölgyeket, a szó legnemesebb értelmében.

– Sajnos, nagyon sokan küszködnek ezzel a szörnyű kórral, ezért is szervezzük meg évek óta a Rózsaszín sétát az önkormányzat és a támogató cégek segítségével. Ilyenkor mindig velünk tartanak olyan hölgyek is, akik már túl vannak a betegségen. Ez azért is fontos, mert lehetőséget teremtünk arra, hogy elmondják a saját tapasztalataikat a betegségről, a gyógyulásról. Azt szeretnénk, hogy minél többen menjenek el szűrővizsgálatra. Büszke vagyok arra, hogy tavaly is több mint ezren vonultunk fel nemcsak helyiekkel, hanem a környékről érkezőkkel. Ez egy nagy térségi rendezvény és összefogás lett. Nagy öröm, amikor azt mesélte el egy hölgy, hogy a Rózsaszín séta hatására ment el szűrésre, és ez mentette meg az életét, már ez önmagában nagy siker számunkra – fejtette ki a polgármester, és reményét fejezte ki, hogy minél többen jönnek rá a prevenció fontosságára.