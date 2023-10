Magyarországon csak kisebb rengések fordulhatnak elő

Mint arról beszámoltunk, hétfő esti szlovákiai földrengést Észak-Magyarország számos településén, így megyénkben is sokan érzékelték, de szerencsére a földmozgás nem okozott károkat. Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense mindenkit megnyugtat: Magyarországon csak kisebb rengések fordulhatnak elő – a szakember ennek az okairól is mesélt lapunknak.

Nagyon lassú folyamat

– A földkéreg befedi a Földet, a nagy erejű földrengések pedig főként a felszínt borító kőzetlemezek szegélyénél alakulnak ki. A legismertebb törésvonal az Észak-Amerikában, San Francisco közelében található Szent András – ezen a területen szinte szabad szemmel is látható, ahogy elcsúszik egymás mellett a két lemez. Ami hozzánk közelebb van, az az afrikai és az eurázsiai lemez találkozása, melyek közelítenek egymáshoz, ennek következményeként alakult ki például az Eurázsiai-hegységrendszer is. A két lemez közeledése egy 70 millió éve tartó, nagyon lassú folyamat, aminek vannak intenzívebb és nyugalmasabb szakaszai is. Mindez itt, Európában vulkanikus tevékenységekkel is jár, láthatjuk például a Vezúv vagy az Etna kitöréseit, de Magyarország ettől földrajzilag távol esik. A Kárpát-medencében dél-nyugat, észak-kelet irányúak a törésvonalak, ennek megfelelően ilyen irányúak a hegységeink és például a Balaton is, de ezek stabilak. Hazánk területe távol esik a kőzetlemezek szegélyétől, ez az oka annak, hogy csak kisebb földmozgások fordulnak elő, mi tehát biztonságban vagyunk – mondta a főiskolai docens, aki megemlített még egy pozitívumot.

– Mivel az alattunk lévő földkéreg vékony, lefelé erősebben melegszik, így a benne található nagy mennyiségű víz termálvíz, ezért lehet ilyen gazdag az ország termál- és gyógyfürdőkben – tette hozzá.