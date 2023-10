Az elismerés célja, hogy a nemzetközi és hazai szakmai közéletben megerősítse a legkiválóbb alkotások jelenlétét, és a média jeles képviselőinek segítségével megismertesse az érdeklődő nagyközönséget a legizgalmasabb magyar épületekkel és tervekkel. A kétfordulós versenyen egy szakmai és egy média zsűri is értékeli a befutott alkotásokat, ráadásul a közönség is szavazhat épület, terv, és épített környezet kategóriában. Az elismerésért 10 épület versenyez. A közönségnek lehetősége nyílik 1-10-ig pontozni a neki tetsző épületet. Aki még nem járt a Görögkatolikus Múzeumban, azok se maradjanak távol a szavazástól! Egyházunk legújabb kulturális intézményét az itt látható fotók segítségével mutatjuk be, és lelkesítünk mindenkit a voksolásra. A szavazatokat az alábbi linken adhatják le november 4-ig. A Görögkatolikus Múzeum a 7. a bemutatott épületek sorában. A voks a kép alatti pontszámra kattintva adható le.

Támogassuk görögkatolikus egyházunk elismertségét, és adjunk 10 pontot a Görögkatolikus Múzeum épületére a következő linken:

Építészfórum (epiteszforum.hu) (Itt meg kell majd adni az e-mail címünket, és abba a postafiókba érkezik meg a voksoláshoz szükséges link. A szavazatokat akkor fogadja be a rendszer, ha minden kategóriában minden épületre adunk 1 pontot legalább, majd az oldal alján található piros SZAVAZÁS gombra kattintunk.)