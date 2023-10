Mint portálunkon már beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben egy thaiföldi és egy amerikai delegáció is járt a tiszaeszlári Kocsis-tanyán, hogy a szakemberek megismerkedjenek a mangalicatartás szabályaival, az állattartás előírásaival és technikájával, valamint hogy tájékozódjanak az őshonos mangalica húsából készült ételekkel. Megnőtt a nemzetközi érdeklődés az őshonos mangalica húsa iránt szerte a nagyvilágban. A Kocsis-tanyára bejelentkezett egy újabb küldöttség is, október 12-én ugyanis szingapúri csoport látogat el annak reményében, hogy a látottakból sikerül majd sok mindent megvalósítani az ázsiai törpeállamban is.