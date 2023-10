A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai felkészülve a téli időjárásra megkezdték Nyíregyháza közterületeinek téliesítését. A tavasszal kihelyezett dézsás növények Társaságunk telephelyére kerültek, ahol felsorakozva várják, hogy szakszerű gondozást követően fóliasátorba kerüljenek. A hideg időszakot követően, jövő tavasszal újra üde színfoltjai lesznek Nyíregyháza belvárosának.

Munkatársaink a város szökőkútjait és ivókútjait is felkészítik a téli időszakra ezekben a hetekben.

Az utcabútorok beszállítása is folyamatos. A téli tárolás ideje alatt a padok karbantartására, felújítására is sor kerül műhelyünkben, így amikor ismét beköszönt a tavaszi napsütéses idő, megszépülve kerülnek városunk utcáira, tereire - írta a NYÍRVV.