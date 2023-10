szon.hu PODCAST 17 perce

Terítéken az ázsiai konyha ízei, étkei

Miután közgazdászdiplomát szerzett, Tóth Péter dolgozott New Yorkban, élt Svájcban, illetve a Karib-tenger térségében, önkénteskedett Párizsban, manapság pedig szusit készít, s ázsiai alapanyagokat forgalmaz Nyíregyházán. Podcastünkben nemcsak arról mesélt, hogyan szeretett bele a szusiba, de azt is elmondta, szerinte miért egyre népszerűbb az ázsiai konyha és persze a kedvenc ételei is szóba kerültek.

Száraz Anita Száraz Anita

Fotó: Dodó Ferenc

