Mint a résztvevőknek a honatya bevallotta, nincs könnyű helyzetben, hiszen úgy kell a vadászatról beszélnie, hogy ő nem Nimród követője. Ezért olyan személyes élményeket osztott meg az érdeklődőkkel, amelyek a vadászattal kapcsolatosak. Járt például pár évvel ezelőtt Tőketerebesen az Andrássyak ősi fészkében. A nemesi család egyik leghíresebb tagja Andrássy Gyula miniszterelnök volt, akinek a kormányában a vármegyénkhez erősen kötődött Lónyay Menyhért töltötte be a pénzügyminiszteri tisztséget. A képviselő kiemelte, a politikusoknak Andrássy Gyulával szemben van adósságuk, hiszen száz éve, 2023. március 3-án született, s Magyarországon kevésbé emlékeztünk meg arról a grófról, akinek a fia, Tivadar nagy vadász volt, s akinek a szobrát 2015-ben állították vissza a Parlamentnél. A politikus azt az élményét is felidézte, ami Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértőhöz kötötte.

Egyre jobb a gímtrófea minősége

– Az itteni kiállítást néztük meg, velünk volt még a nagytiszteletű úr is. Én, aki nem vadászom, nagy élvezettel hallgattam a két vadász beszélgetését. Ott tudtam meg például, hogy a szennyezett ukrán gabona, kukorica milyen károkat okoz a térségben lévő őzeknél: parókát növesztenek a vegyszer hatására. Tanulságos beszélgetés volt, amit a két vadász folytatott, annyira érdekes dolgokat mondtak, hogy nem tudtam otthagyni őket. A trófeamustrának és a vadászatnak a küldetése is arról szól, hogy fogadtassuk el, ismertessük meg, tegyük vonzóvá a vadászatot. Annak idején kicsit más olvasatban Széchenyi Zsigmond úgy fogalmazta meg: „Bacilus Africanus”. Arra utalt ezzel a kifejezéssel, aki Afrikába jár vadászni, örök életében vissza fog járni oda. S ez a bacilus fertőzzön meg bennünket, olyanokat is, akik nem vadászok, s erre itt a Bereg szívében ez az itteni állandó kiállítás nagyon alkalmas.

A vendégeket Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke köszöntötte. Először is köszönetet mondott minden olyan vadásztársaságnak és minden olyan vadásznak, akik segítették a trófeaszemle megvalósulását, hiszen mindenki komoly munkát végzett. Felidézte azt az augusztusi vásárosnaményi konferenciát is, amit a gímszarvassal kapcsolatban rendeztek. Húsz évvel ezelőtt még azért kellett tevékenykedniük a vadászoknak, hogy ne pusztuljon ki ez a nagyvad, most pedig már ott tartunk, hogy egyre jobb a gímtrófea minősége. A gyors változás alól a természet sem volt kivétel, ma már a szakemberek a gímszarvas túlszaporodásával küzdenek.

– Öröm a jó minőségű trófea, de fontos célunk a fenntarthatóság is, erre is nagyon oda kell figyelnünk. Kívánom, hogy húsz év múlva elmondhassuk, jól oldottuk meg ezt a problémát is – jelentett ki a szövetség elnöke.

Köszöntötte a vendégeket Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere is. Visszaemlékezett a két évvel ezelőtti budapesti vadászati világkiállításra, amikor Hatvan és Keszthely mellett Vásárosnamény, Bereg szíve is az egyik vidéki helyszín volt.

– Célunk, hogy Vásárosnaményba és a Beregbe ne kétszer jöjjön a vendég, először és utoljára, hanem érezze úgy, hogy ide érdemes többször is visszajönnie. A város közigazgatási határában négy folyó is megtalálható, sok az erdő, a mező, gazdag a vadállomány ezen a csodálatos vidéken. Örülök annak, hogy a térség felkerült a vadászati térképre – mondta többek között a trófeaszemlének otthont adó település vezetője. A trófeamustrát Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród főszerkesztője nyitotta meg. (A rendezvényre a csütörtöki Horgász, vadász oldalon még visszatérünk).

Értékrendet képviselnek

A trófeaszemle megnyitása után a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend vette át a főszerepet. A civil szervezet 2005-ben alakult Tarpán, vagyis ebben az évben betöltötte a 18. születésnapját. A lovagok úgy döntöttek, hogy szakítva a tarpai gyökerekkel, ettől az évtől kezdve körbejárják Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagyobb városait, s mindig más helyen rendezik meg ceremóniájukat.

– Bár Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend a nevünk, egész vármegyében gondolkodunk, így majd Szabolcs vármegye településeit is szeretnénk felkeresni, hiszen több tagtársunk is Szabolcs vármegyéből való – árulta el megnyitó beszédében dr. Cservenyák László, a lovagrend nagymestere. – Szeretnénk azt az értékrendet képviselni és továbbvinni mindenhol a vármegyében, ami bennünket is büszkévé tesz, hogy pálinka nagyhatalom vagyunk. Magyarországon ugyanis nyolc eredetvédett pálinka van, ebből három a mi megyénkben található: a szatmári szilvapálinka, a szabolcsi almapálinka és az újfehértói fürtösmeggy-pálinka. A többi öt pálinkán az ország többi megyéje osztozkodik: van még a békési szilva, a gönci barack, a kecskeméti barack, a göcseji körte és a pannonhalmi törkölypálinka, amelyek szintén földrajzi oltalom alatt állnak.

Szólt arról is, hogy a lovagrend feladata nem csupán a hagyományok őrzése, a múlt emlékeinek ápolása, a tennivalók között szerepel a jelenlegi párlatok, a híres szatmári szilvapálinka minőségének megőrzése, további javítása. Mivel minden esztendő más és más, ennek függvényében a pálinka is más. A lovagrend ezért évről évre megviszgálja, és alapos mérlegelés után értékeli az adott év pálinkáját és az adott évjáratra jellemző egyéb tulajdonságokat.

Mint az ünnepségen a lovagrend bejelentette, a változékony időjárás rányomta bélyegét a gyümölcstermesztésre, így 2023-ban közepes mennyiségre minősítette a szilvatermést. A kiváló zamat és a magas cukortartalom miatt a szilvát jónak értékelték. Az új pálinkát meg is kóstolták a lovagok, s a következő vélemény született: bár az új párlat kicsit még nyers, de igen nagy lehetőséget hord magában, a szatmári szilvapálinka karakteres enyhén mandula ízét is tartalmazza. Ezért minden remény megvan arra, hogy szabályos, tölgyfahordóban érlelés után egy igazán kiváló, sokaknak kulináris élvezetet nyújtó szatmári szilvapálinkát kortyolhatunk majd. Az új párlatot kiválónak minősítették – hangzott el többek között az értékelésben.

Életműdíjat vehetett át Szabó Endre. A lovagrend új taggal is bővült, Pál Tibort, a Várda-Drink Zrt. vezérigazgatóját avatták fel lovaggá. A rendezvényen kihirdették a lovagrend által meghirdetett párlatverseny eredményét is.

