– A cigány közösség tagjaként ismerem a hagyományainkat, a kultúránkat, romológusként, pedagógusként pedig azzal is tisztában vagyok, mit gondolnak rólunk a többségi társadalom tagjai. Tudom, hogyan látnak bennünket mások, de azt is, mi áll a rólunk kialakult kép mögött – ezzel vezette fel előadását az „Engem fogad be” című, a befogadás kultúráját középpontba állító nyíregyházi konferencián dr. Orsós Anna egyetemi docens.

Az Oltalom Szeretetszolgálat és az Evangélikus Roma Szakkollégium háromnapos programsorozatának előadói többek között a felzárkóztatáspolitika nehézségeiről, a menekültügy helyzetéről, a szakkollégisták szociokulturális hátteréről beszéltek/beszélnek az érdeklődőknek – szerda reggel a Kaposvári Egyetem oktatója, a hazai romológia megteremtője a saját tapasztalatai mellett kutatási eredményeket is megosztott a hallgatósággal, de mesélt tradíciókról, babonákról, szokásokról is. Mint mondta, az ő értelmezésében a cigány és a roma elnevezés nem egymás szinonimái. Ő a cigány kifejezést használja saját magára is, és mint fogalmazott, sokan azért mondanak romát cigány helyett, mert politikailag korrektebbnek érzik.

Fotó: Dodó Ferenc

Túlélési stratégiák

– A legtöbben azt gondolják, hogy a cigányság kultúrája egységes, hogy mindenki, aki a közösséghez tartozik, ugyanúgy beszél, ugyanúgy öltözködik, mindannyian énekelünk, táncolunk, s ahogy a mondás tartja: minden cigány vonóval jön a világra. Ez nincs így, elég csak azt megvizsgálni, mennyien beszélik valamelyik tradicionális dialektust.

– A cigányok 70 százaléka a romungrók közé tartozik: ők integrálódtak be leginkább a többségi társadalomba, s magyarul beszélnek. Az oláh cigányoknak erős az identitástudatuk, s lováriul is tudnak. A beások vannak a legkevesebben, az arányuk 9 százalék, s a román nyelv egy archaikus változatát beszélik.

– A cigányságot ún. peripatetikus közösségnek tartják: sajátos létfenntartási formát alakítottak ki, speciális foglalkozásokat űznek, és mivel a társadalom peremén élve sok megvetéssel szembesülnek, védekezési stratégiákat, túlélési technikákat dolgoztak ki – mondta dr. Orsós Anna, aki olyan szokásokról is mesélt, amelyekről a többségi társadalom nagy része még soha nem hallott.

Fotó: Dodó Ferenc

Szokások, tradíciók

– Nagyon fontosak a tisztálkodás rituáléi: az arcot és a test többi részét nem szabad ugyanazzal a törölközővel érinteni, az alsó- és a felsőtest ruházatát külön kell mosni, azokat pedig, akik káromkodnak, tisztátalannak tartják, hiszen mocskos szavak jönnek ki a szájukon.

– A kommunikációban, a viselkedésben mást engedhet meg magának egy férfi, mint egy nő. Minél több külső kapcsolata van egy férfinak, annál jobban elismeri a közösség, egy nő esetében ez éppen fordítva van. Évszázados hagyományok határozzák meg, miben vehet részt és mibe szólhat bele egy cigány nő, aki még azt sem engedheti meg magának, hogy mások, így például a férje előtt fésülködjön.

– Amit sokan látnak a cigányságból, az az, hogy énekelnek, táncolnak – azt viszont kevesen tudják, hogy ennek is megvannak a szigorú szabályai. Tánc közben például a férfi nem kerülheti meg a nőt, az ugyanis azt jelenti, hogy megcsalta – mondta az előadó, aki neves cigány közéleti személyiségekről, művészekről is beszélt, s a közösséggel együtt élő hiedelmek, babonák világába is bepillantást engedett.