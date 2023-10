Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kifejtette: ez a bölcsőde nemcsak a mostani kisgyerekeknek, hanem a jövő nemzedékének is épül, és egyre több családnak segít. – Azt kívánom, hogy az itt felnövő bölcsisek hozzák majd ide az ő gyerekeiket, és az unokáikat is. Az önkormányzat felújította mind a kilenc bölcsődéjét és újak is épülnek, ami nagyon fontos a város jövője szempontjából, s ezek a beruházások új munkahelyeket is teremtenek. Erre a bölcsődére is nagy szükség lesz, mert az elkövetkező öt évben legalább ötezer új munkahely jön létre – fogalmazott a polgármester, és gratulált a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségnek az elmúlt évek fejlesztéseihez, majd az kívánta, hogy a bölcsőde falai között mindig vidám legyen a hangulat.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: akik bölcsődét építenek, bíznak a jövőben. – Napjainkban kulcsfontosságú, hogy nemzeti, kulturális, vallási, családi közösségeinket ne csak meg tudjuk őrizni, hanem támogatni és erősíteni is képesek legyünk. Fontos, hogy világosak legyenek azok az alapértékek, amelyekhez az életet kötni lehet. A Mustármag Református Bölcsőde pedig ilyen értékeket biztosít már tíz éve. Az elmúlt években több óvodát adhattunk át Nyíregyházán, és nagy öröm, hogy újra gyermekeket szolgáló beruházást avathatunk – mondta az országgyűlési képviselő. Hozzátette: a bölcsőde a gyermekek gondozásának fontos helyszíne, éppen ezért 2010 óta a kormány fejlesztési tervei között a bölcsődék építése, korszerűsítése, bővítése az egyik legfontosabb feladat.

LN