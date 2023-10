A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. saját forrásból napelemes térvilágítást – összesen 7 db napelemes lámpát – telepített a sóstóhegyi temetőbe – olvasható dr. Kovács Ferenc közösségi oldalán. Mindemellett pedig zajlik a Temető utcán (a sírkert előtti szakaszon) 290 méter hosszban az új aszfaltút kiépítése is, zúzottkő padkával. A kivitelezés során a csapadékvíz-elvezetés is kiépül, illetve a szükséges közműkiváltások is megtörténnek, a temető kerítését pedig áthelyezik. A munkálatok a tervek szerint december 15-ig befejeződnek. A temető mindenszentek időszakában is a megszokott módon üzemel.

Fotók: facebook.com/Dr.Kovacs.Ferenc.politikus