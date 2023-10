– Miközben magasra állította számunkra, a VOSZ tisztségviselői részére a mércét, ugyanakkor a zászlót is magasra emelte, mely alá sokan felsorakoztunk, volt kit, és volt mit követni – fogalmazott Czomba Csaba, és felsorolta, hogy Demján Sándornak köszönhetjük a Széchenyi kártyát, a Prima Primissima díjat, a Vármegyei Prima díjakat, az Év Vállalkozója Díjat, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát, a mindenkori kormányzat érdekegyeztető partnereként a VOSZ teljes megújulását, társadalmi elismertségét és beágyazódását.

Tisztelet, hála és elismerés

A VOSZ megyei elnöke a közösség erejéről beszélt, és arról, hogy Szabolcs Szatmár Bereg vármegyében élők hosszú évszázadok óta fogékonyak az újra, az alkotásra, a szellemi megújulásra, a kultúra, a közös értékrend befogadására és fejlesztésére.

– Ennek köszönhetően örvendetes, egyben elgondolkodtató, hogy ma is mennyi tehetséges, kiváló ember alkot, teremt és mutatja meg magát, hazánknak e tehetségekben, szellemi óriásokban mindig is bővelkedő vidékén. Ezért is fontos számunkra – lokálpatriótaként – a Vármegyei Prima célja és küldetése, hogy megőrizzük a magyar értelmiség és szellem, a művészet helyi értékeit és eredményeit, ezzel erősítve vármegyénk sokszínű társadalmának összetartozását, elősegítve további fejlődésüket. Tiszteletünket szeretnénk kifejezni minden jelöltnek a hosszú évek, évtizedek önzetlen munkájáért, hálánkat az általuk felvállalt művészeti ág, szakterület magas szintű képviseletéért, vármegyénk hírnevének erősítéséért, elismerésünket az eddig elért eredményekért, a kitartó, küzdelmeiben is szépséges alkotó munkáért – fogalmazott Czomba Csaba. Megjegyezte: ha egy közösség megbecsüli szorgalmas tagjait, alkotó tehetségeit, akkor jó úton jár. A siker mindenkinek mást jelent, de ha valaki mások javára is alkot, tesz, munkájának gyümölcséből egy közösség is részesedik, akkor azzal elnyeri a közösség bizalmát, megbecsülését.

Példát állít a rendezvény

A gála fővédnöke, a vármegyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár köszöntő beszédében arról beszélt, hogy sokan kétkedve fogadták a vármegye kifejezést, pedig régen is ezt az elnevezést használták, és vármegyénkben is van fizikai értelemben is vár, például Szabolcs településen, ahol a földvár, a történelmi emlékhely jelzi a múlt értékét.

– És van vár minden olyan közösségben, ahol őrzik a hagyományainkat, a kultúránkat – mondta az elnök, és megjegyezte, már a jelölésre is büszkék lehetnek a vármegyei kiválóságok, és reményét fejezte ki, hogy ismét olyan feledhetetlen este lesz, mint az eddigi években.

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy 2006 óta minden évben példát állít a rendezvény a sok évi nap mint nap végzett kivételes munka elismerésére.

– A jelöltek értékálló tevékenysége nélkül mi magunk és környezetünk szegényebb lenne. A vállalkozói közösség összefogásával a Prima-díj a múltat és a jövőt köti össze, és az egyik nagyszerűsége, hogy ott ismeri el a kiváló szakemberek munkásságát, ahol él és dolgozik. Egy díj rangját ugyanakkor azon díjazottak személye emelheti még magasabbra, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő példa lehet mindannyiunk számára – fogalmazott dr. Szabó Tünde, és kiemelte: a jók között a legjobbakat köszönthetjük a mai napon. Azokat, akik értékteremtő tevékenységükkel sokat tesznek vármegyénk fejlesztéséért, gazdasági-társadalmi jobbá tételéért, ami megerősíti a nemzeti önbecsülésünket, a tenni akarásunkat és ösztönzi a következő generációt is.

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő kifejtette, hogy Demján Sándor jó döntést hozott akkor, amikor a Prima Primissima Díj mellett úgy gondolta, hogy helyben, a vármegyei kiválóságokat is el kell ismerni az élet számos területén. Felidézte találkozásukat, amikor Demján Sándor azt mondta, hogy a gazdaságot és a kultúrát össze kell kapcsolni.

– Azért kell összekötni, mert a gazdaság az alapja mindennek, a vállalkozók, a gazdasági élet szereplői teremtik meg egy ország fejlődését, de mit is érnénk kultúra, művészetek nélkül, amelyek a felépítményt jelentik. Most ráirányíthatjuk minden vármegyében a figyelmet azokra az emberekre, azokra az értelmiségiekre, akik a saját területükön kiemelkedőt alkotnak – mondta az országgyűlési képviselő. A sikeresség mellett értéket is kell teremteni, és nagy a felelőssége is az értelmiségieknek, és büszke arra, hogy minden jelöltet ismer, és mindenki megérdemelné a díjat – fogalmazott.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mindig örömmel jön a gálára, hiszen csodálatos és értékes embereket ismernek el.

Méltatta a jelölteket, és fontosnak tartja, hogy ne menjünk el az értékek mellett, majd példának hozta fel a Kállay gyűjtemény épületét, és elmondta az izgalmas történetét, valamint arról beszélt, hogy mindig akkor kell elismerni valakit amikor még él. – Ezért 2010 óta postumus díjakat nem osztunk Nyíregyházán, mert mindenkit akkor kell elismerni, amikor még alkot, dolgozik, példaképként állítjuk őket – fogalmazott a polgármester, és megköszönte a jelöltek munkáját, hiszen a teljesítmény mögött mindig van tehetség, szorgalom, kitartás, valamint a gála szervezőinek, támogatóinak is a felejthetetlen estét.

Jók között a legjobbak

A tavalyi Prima-díjas Horváth Margit színésznő gyönyörű éneke után az év vállalkozót is megnevezték, és díjazták. A művészeti produkciókkal színesített programban ezek után végre eljött a pillanat, amikor kisfilmeken keresztül bemutatták az idei év Príma-jelöltjeit, munkásságukat, mindennapjaikat, eredményeiket, hogyan dolgoznak, milyen az életük.