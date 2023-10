– Finom falatok, nemzetközi hírű borok, érdekes előadások – ezekben volt részük azoknak az oktatóknak, tanulóknak, s turisztikai, vendéglátóipari cégek képviselőinek, akik részt vettek a Szabolcs vármegyei kereskedelmi és iparkamara pincér és szakács mesterszakmai tagozata legutóbbi rendezvényén, melynek középpontjában a vadászat, a turizmus, a hungarikumok és a gasztronómia kapcsolata állt.

Egyediség, különlegesség

Dr. Kovács Mihályné ajánlotta a vendégek figyelmébe az előadásokat, amelyek a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Egyesület egy korábbi versenyén már nagy sikert arattak, s melyek megyei szakemberekhez kötődnek.

– Egyediség, különlegesség, minőség: ha röviden kellene összefoglalni, hogy mi jellemzi a hungarikumokat, ezeket a kifejezéseket egészen biztosan nem hagyhatjuk ki a felsorolásból – így kezdte előadását Szakács Pál, a Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola oktatója, Schnitta Életmű-díjas éttermi mester, aki a nemzeti értékeink között található ételekről, italokról, alapanyagokról mesélt. Így például a pálinkáról, amiről megtudtuk: ma már nem aperitifként, hanem digestive italként kell ajánlani a vendégeknek.

Bikák Egerben

– Megyénk több pálinkája – a Szatmári alma, szilva, s az újfehértói fürtös meggy – mellett az aszútörköly vagy a gönci barack is szerepel a listán, ahogy az unicum is – mint elhangzott, ez utóbbi a nevét arról kapta, hogy amikor II. József császár megkóstolta a 40-féle gyógynövényből készült italt, amit a Zwack család egyik őse, egy doktor gyógyszerként készített, így szólt: „Das ist ein Unicum!”. Természetesen a Tokaji aszú és az Egri bikavér is a kiemelkedő értékeink közé tartozik. De vajon hogyan kerültek az egri borvidékre bikák?



– Amikor a török seregek az egri várat ostromolták, nem értették, hogy a várvédők hogyan tarthatták magukat ilyen hosszú időn át a hatalmas túlerővel szemben. A pasa ezért kémeket küldött a várba, akik visszatérve azt jelentették: a magyar katonák bikák vérét isszák, attól ennyire elszántak – a legenda szerint nem vér, hanem egri vörösbor folyt végig a részeg várvédőkön. Hungarikum a pezsgő, a szódavíz – ezt Jedlik Ányosnak köszönhetjük –, és a fröccs is, amiből a Krúdy elnevezésű 9 deci borból és 1 deci szódából áll, míg a Háziúrnál 4-1 az arány – hallhattuk.

Az ízes előadásban szó esett még a hízott libából készített ételekről, a mangalicáról, a makói hagymáról, a debreceni párosról, a szentesi paprikáról, a gulyáslevesről, a Dobos tortáról, de a karcagi birkapörköltről is – mint kiderült, ez utóbbi ételt vasbográcsban készítik úgy, hogy az állat minden testrészét beleteszik. Megtudtuk: a Herz és a Pick is hungarikum, s mindkettőnek van már vadhúsból készült változata is – ez vezette fel a következő előadást.

Borok a vadhúshoz

– A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás – ezzel a Széchenyi Zsigmond-idézettel vezette fel előadását Polonkai Miklós szaktanár, vadgazdálkodási mérnök, a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum oktatója, aki hangsúlyozta: a vadászok tisztelik az erdőt, a természetet, az állatokat. Mesélt arról, mióta és hogyan vadásztak őseink, és arról is, miért tartják a vadhúst a legtisztábbnak és legértékesebbnek.

– Az adottságaink és a vadászati kultúránk nagyhatalommá tettek bennünket, s azt tudni kell, hogy a vad egy megújuló természeti erőforrás, a vadászat pedig a természettel való összeolvadás pillanata. A trófea értékét az élmény adja – fogalmazott, majd arról beszélt, hogyan illeszthetők bele a modern gasztronómiába a vadak, s halak.

S miközben a rendezvény vendégei a napkori Nativus Vadhúsfeldolgozó füstölt termékeiből készített finger food falatkákat kóstolták, Szakács Pál és Polonkai Miklós a cég szuvidált termékeiből dámszarvas- és gímszarvascombot flambíroztak, majd az ételekkel harmonizáló fügés almaszósszal, illetve erdei gombamártással ajánlották. És persze borral: a Dobogó Pincészet borásza, Domokos Attila a dűlőikről és a boraikról mesélt, s természetesen nem érkezett üres kézzel. A szuvidált vadakhoz a vendégek az Isabella Utca nevű, kiváló száraz vörösbort kóstolták, a flambírozott Jonatán alma mellé pedig kétféle desszerbort is megízlelhettek.

SZA