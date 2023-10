– Az újjáélesztett kortárssegítő program is egy ilyen pont, az információink szerint a vármegyeszékhelyen már 300 diák jelentkezett erre – árulta el Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, a rendezvény moderátora.

Az eseményen jelen volt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki arról számolt be, a társadalomban mindig voltak problémák, de ahogy a közösség változik, úgy a gondok is mások lehetnek.

Közösségben gondolkodnak

– A konferencia többek között a családon belüli erőszakkal is foglalkozik, ami sajnos a pandémia alatt még nagyobb méreteket öltött. Szintén gond, hogy sok fiatalnak nincs jövőképe, de ez a rendezvény ebben is segíthet. Olyan aktuális témákat taglalnak, mint a kortárssegítés, ami az iskolások életében rendkívül fontos momentum – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila.

– A Nyíregyházi Egyetem sokat fejlődött az elmúlt években, és nem csupán egy szellemi központ akar lenni, hanem egy közösségi tér is a fiatalok számára – ezt már dr. János István, az egyetem főiskolai tanára mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: az ember egy közösségi lény, ám napjaink modern társadalmában egyre kevesebb a valódi közösség.

– Az emberek egyszemélyes „közösségekben” gondolkodnak, ami abszolút távol áll attól a közegtől, amit az emberiség évezredek alatt megszokott. Ez a konferencia azonban közösségépítő erővel is bír, ráadásul tudást közvetít és értéket is teremt – hívta fel a figyelmet dr. János István.

A konferencia plenáris előadásait követően három szekcióban tanácskoztak a résztvevők: tárgyalták a bántalmazottak és a szenvedélybetegségek közötti kapcsolatot, a kortárssegítők jelenlegi helyzetét Nyíregyházán, valamint az önismeretre épített pályaorientáció kérdéseit is.

Egyedülálló az országban

A plenáris előadások sorát Simon Gabriella nyitotta Élj – Együtt lenni jó címmel, a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért képviseletében. Az egyesület évek óta azért dolgozik, hogy az autisták teljes értékű tagjai lehessenek a társadalomban. Egy olyan, az országban egyedülálló, hétnapos fejlesztőtábort dolgoztak ki, amelyen az autista gyermekek a családjukkal együtt vehetnek részt.

– Nagyon fontos a család jelenléte a táborban, hiszen az autistáknak szükségük van egy jól körülhatárolt rendszerre, és életük jelentős részét a családjuk körében töltik. Ezen kívül a gyerekek mellett a szülőknek és a testvéreknek is segítünk. Ennek köszönhetően más autista gyerekekkel és szülőkkel is találkozhatnak, megoszthatják egymással a tapasztalataikat. A keretbe foglalt élet miatt az autista gyermeket nevelő családok mindennapjai szinte ugyanúgy telnek, és emiatt a társas kapcsolataik beszűkülnek – jegyezte meg Simon Gabriella. A szakember arra is kitért, számos fejlesztő foglalkozást kínálnak a mese- és mozgásterápiától kezdve az állat-asszisztált programokon át egészen a logopédiai foglalkozásokig.

Az értékes szabadidő

– A szülőknek pszichológiai támogatást, masszázst és jógát is biztosítunk, és ami talán még fontosabb: szabadidőt. Ez utóbbi gyakran furcsán érinti őket, hiszen nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nyugodtan megihatnak egy kávét, vagy éppen sétálhatnak egyet, amíg a gyermekeikkel szakértők foglalkoznak. Van olyan szülő, aki néhány éve még résztvevőként érkezett a táborba, az utóbbi két alkalommal pedig önkéntes segítőként, hogy másoknak is segíthessen kiszakadni a hétköznapok nehézségeiből – mutatta be az egyedülálló tábort Simon Gabriella.

A plenáris előadásokon a jelenlévők a bántalmazás formáiról és kezeléséről Kuknyóné Vajóczki Nikoletta, Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ munkatársa tolmácsolásában, illetve dr. János István előadását is meghallgatták az Áltudományok csapdájában címmel.