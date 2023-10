Azokban az években, amikor esős, meleg és páradús a nyár, továbbá enyhe az ősz, a gombák is jobban szaporodnak, és az önkéntes „gombászok” is nagyobb számban szednek belőlük. Ma már rengeteg útmutató, sőt mobilapplikáció is segíti őket a mérgezők gombák felismerésében, ám mégis minden évben több mérgezéses esettel találkoznak az orvosok. Az idei időjárás is abszolút segítette a gombatermést, az ősz szinte nyári hőmérséklettel kényeztetett, ezért felkerestük Nyíregyházán a Búza téri piaccsarnok gombavizsgálóját, adjon pár tanácsot azoknak, akik kedvelik a „kalapos étrendet”.

Lakatos István gomba-szakellenőr lapunknak elmondta, a vármegye erdeiben is szép számmal lehet szedni gombát.

Távolról is érkeznek

– Nagy számban vannak akácosok, ahol a leggyakrabban előforduló gombafaj az őzlábgomba. Hozzák is az emberek elég szép mennyiségben, a héten is nagyon sok „szállítmányt” vizsgáltam át. A magánszemélyek mellett az árusoknál is kapható ez a gombafaj, és azt a portékát is mindig ellenőrzöm, nehogy később gond legyen – tudtuk meg Lakatos Istvántól. A gomba-szakellenőr kiemelte: a környező hegységekből is érkeznek a Búza téri piacra gombakedvelők.

– Főleg hétvégente keresnek fel engem az átvizsgálnivalóval, s a távolabbi tájakról rókagombát és vargányát is hoznak. A frissen szedett gombával vigyázni kell, a hűtőben csupán pár napig tartható el. Kicsit úgy működik, mint a hús: ha nem vigyázunk rá, megromlik és ételmérgezés a vége, szárítva viszont rendkívül hosszú ideig tárolható – tette hozzá a szakember, akit a mérgező gombafajokról és azok előfordulásáról kérdeztünk.

Előfordul köztük mérgező is

– Sajnos, gyakran kerül az ehető gombák közé gyilkos galóca, ami az itthoni legmérgezőbb fajok egyike. A múlt héten is vizsgáltam egy adag erdei gombát, és volt közötte a mérgező gombából. Bár inkább a hegyekben terem a gyilkos galóca, előfordul a megyénkben is. A fenyvesekben „találkozhatunk” a légyölő galócával is, míg a gyilkos galóca inkább a tölgyeseket kedveli, amik szintén vannak a vármegyében, Baktalórántháza környékén. A gombaszedőket mindig arra kérjük, hogy az egyes típusokat külön gyűjtsék, ugyanis ha netán összekeverik a gyilkos galócát a csiperkével, és az ehető gombák közé kerül a mérgező, az egész gyűjteményt ki kell dobni. Olyannyira mérgező, hogy nem is csupán a kukába dobjuk, hanem megsemmisítésre küldjük, mivel korábban előfordult, hogy valaki kiszedte a szemetesbe dobott gombát. Ráadásul a gyilkos galóca esetében a mérgezés sokáig rejtve marad, ugyanis a legjellemzőbb tünetek, a hányás és a hasmenés csak a fogyasztás után 8–24 órával jelentkezik, s addigra a méreganyag teljesen felszívódik a szervezetben. Akkor már gyakorlatilag csak vérátömlesztéssel menthető meg az illető – hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy sok évtizede, amikor a szakértői vizsgáját tette, a vizsgabiztostól tudta meg, hogy a gyilkos galóca állítólag rendkívül finom, így nem kelt gyanút. A gyilkos galóca lemezei hófehérek, ez a legárulkodóbb ismertetőjele, s ha valaki nem ismeri a gombafajokat, a fehér lemezűt semmiképpen ne szedje le!

Inkább átvizsgáltatja

Előszeretettel fogyaszt gombát Bihari Ferencné is, akivel a csarnokban járva beszélgettünk a „kalaposok” előnyeiről és a nyugdíjas hölgy gombafogyasztási szokásairól.

Mint mondta, 95 százalékban a boltokban szerzi be a rántani és pörköltnek valót, ám a napokban egy ismerősétől kapott egy szatyornyi erdei gombát, és jobbnak látta, ha átvizsgáltatja.