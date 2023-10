Földrengés volt Szlovákiában

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint földrengés történt Szlovákiában, Kassától mintegy hatvan kilométerre, helyi idő szerint ma este 20 óra 23 perckor. A földmozgás magnitúdója 5,2-es volt. A földrengést több magyarországi településen is érezték, de károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez - tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az alábbi videót a Levadászva oldal osztotta meg, amit egy Kossuth utcai olvasó küldött Nyíregyházáról.

A Nyíregyen Hallottam facebook csoportban is érkeznek a bejegyzések, hogy rengetegen érzékelték a földmozgást:

"Szent István utcában is. Félelmetes volt!"

"Igen, mozogtak a bútorok itt is! Északi krt. Gyerekkoromban éltem át hasonlót, akkor Romániában volt az epicentrum kb. 40 éve."

"Mozgott minden nálam is."

"Most 20 óra 25 perckor az Ungvár sétány 5 szám alatt rázkódtak a bútorok, még a fotel is mozgott, nagy kilengése volt a háznak, meg is ijedtem, pont a lányomat vacsoráztattam. Érzett most más is ilyet? Földrengés lehetett, elég régen lakom itt, de még ilyet soha nem tapasztaltam.”

"Kodály Zoltánon is érződött, fent a kilencediken nagyon is ijesztő" - írták a bejegyzésben.

Nem akarta elhinni

Éppen a Jósavárosban lakó anyukámmal beszéltem telefonon, amikor a mondat közepén elhallgatott, és azt mondta: mozog alattam az ágy. Kétszer is visszakérdeztem, de állította, hogy balra-jobbra mozog az ágy, és a szekrényajtón lévő tükör is. Nevetve megjegyeztem, hogy lehet, hogy földrengés van, közben azon gondolkoztam, hogy csak nincs valami baja... Aztán olvastam, hogy 20:23-kor tényleg rengett a föld. A tesóm is mondta, hogy mozogtak az állványon a virágok

- írta egy olvasónk.