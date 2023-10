– Azt is megvizsgáljuk, hogy ezekre milyen antibiotikumok hatásosak, és az információkat továbbképzések keretében megosztjuk a kollégákkal. Háziorvosoknak is elérhetők ezek a képzések, hogy a megfelelő gyógyszert alkalmazhassák. Azonban nem elég, ha csak az egészségügyben van jelen a tudatosság: a lakosság körében is tudatosítani kell, hogy önmagától senki ne kezdjen antibiotikumkúrába, amennyiben vírusfertőzése van, szintén ne szedjen ilyen gyógyszert.

Nem mindig kell gyógyszer

– Az sem jó irány, ha valaki csak akkor elégedett az orvosával, ha ő a „kedvenc” antibiotikumát írja fel. Minden antibiotikumnak megvan a maga célszerve, mást kell szedni tüdőgyulladás esetén, és a korábbi torokgyulladásra felírt gyógyszer nem feltétlenül lesz hatékony. Az is nagyon fontos, hogy az antibiotikum szedését az orvos előírásai alapján tegyük, ne fejezzük be hamarabb a kúrát, hiszen az is a rezisztenciát segíti elő. Akkor se ijedjünk meg, ha az orvos nem gyógyszert, hanem gyógynövényteát, vagy egyéb természetes orvosságot javasol, ugyanis jól tudjuk, hogy ezekben az esetekben egyes betegek úgy érzik, ha nincs gyógyszer, nem is kaptak megfelelő ellátást – hívta fel a figyelmet dr. Szabó Tünde.

A rendezvényen jelen volt dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója, a vármegye főorvosai és számos neves orvos, akik az ország több pontjáról érkezve osztották meg tapasztalataikat a helyi kollégáikkal.

– Ez egy hiánypótló gyűlés, mivel olyan témával foglalkozik, ami szerte a világon egyre nagyobb problémát jelent. Az antibiotikumrezisztencia sajnos olyan méreteket öltött, hogy bizonyos betegségeket már nem lehet gyógyszeresen kezelni, hanem újabb és újabb orvosi megoldásokra van szükség – ezt már dr. Polgári András mondta el a jelenlévőknek.

A főigazgató arra is kitért, hálás az egészségügyi dolgozók munkájáért, amit a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború miatti menekülthullám alatt végeztek.

– A háború miatt rengeteg menekült érkezett hozzánk, sokszor olyan betegségekkel, amikkel már régóta nem találkoztunk, esetleg még nem tapasztaltunk. A kormányhivatal és a kórházak kapcsolata kiváló, enélkül nem lehetett volna kezelni ezeket a problémákat – hangsúlyozta a főigazgató.