A Kulturális és Innovációs Minisztérium a napokban adta át a családbarát munkahelyeknek járó elismeréseket, és a Családokért díjat – utóbbit tízen vehették át, köztük a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke, Kisari Károly. Podcast-beszélgetésünkben elmondta, bár nem a díjakért dolgozik, jólesett neki az elismerés. Az elmúlt 23 év alatt több tízezer családdal kerültek kapcsolatba a programjaik révén, a jövőben pedig nemcsak a hátrányokkal küzdő gyerekek fejlesztéséért dolgoznak: megpróbálják munkához juttatni az értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőtteket is.

A gyerekeknek ez természetes

– A mindennapokban mi vagyunk azok, akik adnak. Persze, kapni is jó, leginkább azért, mert ilyenkor egy picit meg lehet állni, és átgondolni, honnan hová jutottunk: minden elismerés fontos mérföldkövet jelent. A Családokért díj azt az erőfeszítést ismeri el, amit az értelmi fogyatékkal élő gyerekek, s családjaik érdekében teszünk immár 23 éve – összeszámoltuk, a két intézményünkben csak tavaly közel 9 ezer gyerekkel kerültünk kapcsolatba, az elmúlt több mint két évtized alatt pedig több tízezer család találkozhatott azzal a szellemiséggel, amit a korai fejlesztés vagy az inklúzió terén képviselünk és amit megpróbálunk átadni. Én a mindennapokban háttérben vagyok, mert bár sokat dolgozom adminisztratív és gazdasági területen, a gyerekekkel a gyógytornászok, a gyógypedagógusok, s a pszichológusok találkoznak. Ők azok, akik nap mint nap visszajelzéseket kapnak arról, hogy amit csinálunk, arra szükség van, s hogy az hasznos: a családok hálásak azért, hogy vagyunk. A közösségi médián keresztül hozzám is eljutnak a köszönő, s biztató szavak, ennek a díjnak pedig azért örülök nagyon, mert természetesen a kollégáimnak is szól, az én munkámat is elismeri – mondta Kisari Károly, és arról is beszélt, hogy a kezdetek óta a programok mennyiségében, minőségében, és a bevont gyerekek számában is óriásit léptek előre.

– Azokat az igényeket, amelyeket a szakemberek vagy a szülők megfogalmaztak, rövidebb vagy hosszabb idő alatt, de mindig sikerült teljesítenünk és úgy érzem, hogy főként az inklúzió terén nagyon jó eredményeket értünk el. De ezek mellett fontos az a hatás is, amit a Csodavár emberekre, intézményekre gyakorol. A programjainkon az értelmi fogyatékos és az ép gyerekek együtt játszanak, számukra ez teljesen természetes. Abban a korban, amikor hozzánk kerülnek, a kicsik még nyitottak: látják ugyan, hogy egy-egy társuk más, mint ők, de nem foglalkoznak vele. Ezt a szemléletet, hozzáállást viszik haza, az óvodába és az iskolába. Ám ahogy nőnek, ez megváltozik: elkezdik egymást stigmatizálni – mi azért dolgozunk, hogy az elfogadás váljon számukra természetessé – mondta Kisari Károly, akitől azt is megkérdeztük, hogy mit tapasztal: az elmúlt évtizedek alatt befogadóbb lett a társadalom?

A feladatok sosem fogynak el

– A szociális és az oktatási rendszer is nagyon lassan változik, nehéz kézzelfogható eredményeket elérni, de úgy érzem, hogy amit lehet, azt megtesszük. Ez persze nem könnyű, hiszen a kezdetekhez képest több az intézmény, a program, így az ezekkel járó feladatok is folyamatosan nőnek. Olyan ez, mint egy számítógépes játék: ha teljesítesz egy szintet, a következőn nő ugyan a rendelkezésedre álló haderő, de a szörnyek is nagyobbak. Mi eddig sikeresen túljutottunk a szinteken, de a feladatok soha nem fogynak el – fogalmazott Kisari Károly, aki két közelgő eseményről is mesélt.

– Adventhez kapcsolódóan tervezünk egy akciót az önkormányzattal közösen: ez december 3-án, a fogyatékkal élők világnapján indul és a 3. gyertyagyújtáskor jótékonysági eseménnyel zárul. Ennél időben közelebb van a Mentorház átadása: ez egy régi álmunk megvalósulásának helyszíne. Amikor a lányunk megszületett, a feleségemmel már akkor megfogalmaztuk a kérdést: mi lesz vele, ha felnő, vagy akkor, ha már mi nem leszünk? Eddig értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkoztunk, most már fiatal felnőttekkel is fogunk: fontos, hogy értelmes munkát tudjanak végezni, hogy legyen keresetük, s ezáltal is értékesnek érezzék magukat. Ezt szolgálja a Mentorállás program, amit a jövő héten nagyszabású szakmai konferenciával indítunk el hivatalosan, és azzal, hogy ünnepélyes keretek között átadjuk az új intézményünket Nyíregyházán.