Örömteli ténnyel indult a tanév: megduplázta elsős hallgatóinak számát a Nyíregyházi Egyetem, melynek Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Irodája (4400, Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, +36 42 599 400/2803, http://felnottkepzes2.nye.hu) koordinálja a felsőoktatási intézmény felnőttképzési tevékenységét. Az egyetem ezen egysége szervezi a pedagógus-továbbképzési programokat, a piaci, szakmai, soft-skill, illetve idegen nyelvi kompetenciafejlesztő kurzusokat is.

A Felnőttképzési Iroda folyamatosan kínál a pedagógusoknak olyan továbbképzési programokat, amelyekkel a hétéveként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesíthető. Jelenleg 17 akkreditált képzés érhető el jelenléti, illetve távoktatásos formában, korszerű megoldásokat kínálva a tanulási nehézségek kezelésére, a különböző tudományterületek aktuális problémáinak megoldására, a köznevelésben tapasztalt lemorzsolódás megelőzésére és innovatív módszertani eljárások közvetítésére.

A szociális fejlesztés is része a Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Irodája tevékenységi körének. Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés olyan gyakorlatorientált módszertani képzési program a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak, akik az oktató-nevelő munka kiegészítéseként nyújtott szolgáltatásokkal, a szociális munka módszereinek alkalmazásával segítik a pedagógusokat, gyermekeket és szülőket problémáik mérséklésében és megoldásában. Már javában szervezik a szociális területen dolgozók körében népszerű 120 órás képzés következő Nyíregyházi Egyetemen induló csoportját.

Népszerű a növényvédelmi drónpilóta képzés. A precíziós gazdálkodásba illeszthető drónok alkalmazása robbanásszerűen fejlődő, környezetkímélő és költségtakarékos technológia a mezőgazdaságban. A Nyíregyházi Egyetem és az ABZ-Drone Kft. együttműködésének köszönhetően immár az észak-alföldi régióban is lehetőség van arra, hogy a drónpilóták komplex képzése nemzetközileg elismert oktatókkal, magas szakmai színvonalon valósuljon meg. Azok, akik ezt a szakmai képzést választják, megkapják mindazt a tudást, amelynek birtokában a pilóták kellő magabiztossággal, magas színvonalú szakmai tudással kezdhetik meg a növényvédő szerek drónos kijuttatását.

A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda a munkaerő–piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák fejlesztésére is kínál megoldásokat 30 órás programok keretében, a coaching szemléletű vezetés, a kommunikáció és konfliktuskezelés, stresszkezelés és kiégés megelőzés területén.

Az egyetem berkein belül működő Cisco Akadémia képzéseit szemeszterekre osztott képzési szintekkel indítják. Féléves időtartamú képzéseik egymásra épülve készítenek fel az alapszintű hardveres és szoftveres ismeretek, a számítógép-szerelési és karbantartási ismeretek és készségek, valamint a hálózatok és IT biztonság vállalatok működtetésére.

Ezen kívül az iroda megrendelésre megszervezi a műszeres analitikai továbbképzéseket is. Az egyetem korszerűen felszerelt laboratóriumaiban tudják a cégek, vállalatok szakembereit fejleszteni a kromatográfiás, spektroszkópiás technikák alkalmazásában, vagy a környezeti/élelmiszeripari/(mikro)biológiai/kémiai mintavételezés helyes gyakorlatában. Megrendelésre a speciális piaci igényeket figyelembe véve tudják alakítani a képzéseik szakmai tartalmát.

Az egyetemi szakok jelentős részében megszűnt az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga-kötelezettség. A sikeres álláskereséshez, munkavállaláshoz fontos a biztos idegennyelv-ismeret. Azok számára is kínálnak idegennyelvi kompetenciafejlesztési lehetőséget, akik jelenleg nem akarnak nyelvvizsgát tenni, hanem kommunikáció-központú, a munkahelyeken vagy állásinterjúkon sikerrel alkalmazható nyelvtudást akarnak elsajátítani. Kurzusaikon szimulált vállalati szituációkban, helyzetgyakorlatokkal, kommunikációs feladatokkal, oldott hangulatban, kiscsoportos foglalkozásokon tanítják meg és gyakorolják be a résztvevőkkel az idegennyelvi prezentációt, vagy azt, miként kell szerepelni a meetingeken.