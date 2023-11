– Hét nagyteljesítményű hóekével és sószóró adapterrel felszerelt toló-szóró munkagép és két homlokrakodó vesz részt a belterületi első- és másodrendű főutakon a hó eltakarításában és a hóakadályok megszüntetésében. Ezek az egyes városrészeket összekapcsoló és az alközpontokat összekötő, illetve a tömegközlekedési útvonalakat foglalják magukba. A földutakon és kerékpárutakon négy, tolólappal és sószóró adapterrel felszerelt MTZ 82 traktor és egy Gréder dolgozik, s egy homlokrakodó segíti a síktalanító anyagok rakodását.

A belvárosi járdák, sétautak, térburkolatok hótolási feladatait hat tolólappal és sószóró adapterrel szerelt járdatraktor és multicar látja el, mindezek mellett a fizikai állományú és gépkezelő munkatársak is segítik a munkát – mondta Dicső Péter és hozzátette: közel 1300 tonna só van jelenleg készleten, újabb mennyiségekre csak akkor kötnek szerződést, ha kiürül a raktár.

Figyelik az időjárást

– Szerződést kötöttünk arra is, hogy minden héten két alkalommal kapjunk időjárás-előrejelzést annak érdekében, hogy a lehető legkorábban felkészülhessünk a havazásra, ónos esőre. Emellett megfigyelő szolgálatokat tartunk fent: a kollégáink küldik az értesítéseket arról, mikor és hol kell elkezdeni a szükséges munkákat. Most még nem tudhatjuk, hogy milyen telünk lesz, de az tény: az elmúlt években nem nagyon volt arra szükség, hogy alvállalkozó partnereinket is bevonjuk a munkákba, de megvannak a szerződéseink arra az esetre, ha mégis segítségre szorulnánk. Viszonylag enyhe telek állnak mögöttünk, és ez a NyírVV munkáját is megkönnyítette. A legdurvább hóhelyzet, amire biztosan mindenki emlékszik, 2013. március közepén okozott komoly fennakadásokat a közlekedésben, illetve a szolgáltatásokban, és 2018-ban

is keményebb volt a téli időszak, de ezektől eltekintve enyhe telek jellemzik az elmúlt esztendőket – mondta el Dicső Péter.

CSJ