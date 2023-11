Nem engedhetik meg maguknak

Az ingyenes szűrésekre óriási szükség van, ha a gyerekeknek valamilyen gond van a látásukkal, és nem kapnak kezelést, az tovább súlyosbítja az egyébként is hátrányos helyzetüket. A látásromlás a tanulásban is hátráltatja őket. Sok család az anyagi helyzete miatt azt sem engedheti meg magának, hogy rendszeresen elutazzon egy nagyobb városba a gyermekével a szűrővizsgálatokra, nemhogy kifizesse neki a szemüveget – hívta fel a figyelmet Varga Katalin.

A szűrőbuszok a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program szerves részét képezik, és egyedülálló felszereltséggel biztosítják a hátrányos helyzetű embereknek a vizsgálatokat. A helyszínen a szemészeti szűrésnek otthont adó furgon mellett azt a járművet is megtekinthettük, ami a hagyományos vérnyomásmérés mellett arra is lehetőséget teremt, hogy a helyszínen laborvizsgálatokat végezzenek a szakemberek. A jármű olyan korszerű műszerekkel is rendelkezik, amik sok háziorvosi rendelőben sem találhatók meg, ráadásul széles sávú internet segítségével az akár több száz kilométerre lévő orvos is kapcsolatba léphet a pácienssel. Mindez nem csupán egy online konzultációra teremt lehetőséget, hanem arra is, hogy az orvos a fülhallgatójában hallja a fonendoszkóp hangját, így a távolból is teljes értékű ellátást kaphat a beteg.

Végigkísért gyermekkor

Nagycserkeszen a szűrések mellett számos egyéb módon is segítik a hátrányos helyzetű gyermekeket, a fogantatástól kezdve egészen kamaszkorig. Boros Zoltán, az Oltalom Szeretetszolgálat helyi Jelenlét Pontjának vezetője érdeklődésünkre elmondta, Nagycserkeszen nagy szükség van a szűrésekre és az egyéb programokra is.

– Hazánkban egyedülálló a bokortanyás szerkezet, ami a településre jellemző, ám ez rengeteg lakhatási és mobilitási problémát is eredményez. A Fókuszban a gyermek programunk legfontosabb eleme a prevenció, hiszen az itteni súlyos élethelyzetek generációkon átívelnek. Felhalmozódó adósságspirálok vannak, és újratermelődik a szegénység. A szemészeti szűrés konzorciumi partnerként valósítjuk, ám ez csak egyetlen építőköve annak a nagy egésznek, ami itt történik. Kapcsolatban állunk a helyi szervezetekkel, a kismamákat magzatvitaminokkal támogatjuk, de a kicsiknek való tisztasági csomagokat is kapnak, amik ezeknek a családoknak óriási költséget jelentenének – hangsúlyozta Boros Zoltán. A szakember arról is beszélt, a mozgásfejlődést is segítik, amennyiben egy védőnői látogatáson kiderül, hogy szükség van a kicsi fejlesztésére.

– Végigkísérjük a gyermekeket egészen a kamaszkorig, ugyanakkor nem elég őket támogatni, a szülőket is meg kell szólítanunk. A gyermekeknek sem lehet enélkül segíteni, azonban nincs könnyű dolgunk. A munkahelykeresés is fontos, amiben szintén számíthatnak ránk az emberek, és az elmúlt években a szülők is megértették, mennyire hasznos mindez. Ez egy nagyon hosszú út, és bár szépek az eredmények, még nagyon az elején járunk. Ugyanakkor, ha a településen az oktatási szint növekszik, úgy vele együtt a foglalkoztatásban is előrelépés lesz, majd időben a lakhatási problémák is enyhülhetnek – tekintett a jövőbe Boros Zoltán.

MI