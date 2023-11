Különleges helyet foglal el dr. Bihari Albertné könyvespolcán a londoni székhelyű British Publishing House Ltd. gondozásában megjelent „Magyarország sikeres személyiségei” című, magyar nyelvű életrajzi lexikon 2023-as kiadása. Ez nem csupán a több mint ezer oldalas, bőrkötésű, aranyozott szélű bibliapapírra nyomott British Enciklopédia elegáns, tekintélyt parancsoló küllemének köszönhető, hanem gazdag és személyre szóló tartalmának is. Arts, Culture and Museums (Művészet, kultúra és múzeum) kategóriában, egy derűt, erőt és magabiztosságot sugárzó önarckép kíséretében, csaknem 1 oldalnyi terjedelemben olvasható a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosának, igazgatóhelyettesének, gyermekrészleg csoportvezetőjének, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkárának életpályája, valamint eredményei, gondolatai.

Egyesületet alapított

Gazdag szakmai életutat járt be a munkájára kezdetektől fogva hivatásként tekintő dr. Bihari Albertné, akit – ahogy az a leírásból kiderül – a szülői indíttatás, az olvasás szeretete terelt a könyvek birodalma felé. A Nyírbogáton született és nevelkedett Gólya Jolánról már 10 éves korában cikkezett a Kelet-Magyarország, mert falujában ő volt a legolvasottabb diák: egy év alatt 300 könyvet „fogyasztott el”! Felnőttként, nyíregyházi pályafutása nagy részében a gyerekek olvasóvá nevelésével foglalkozott. Könyvtári munkája mellett, 2005-ben az ő kezdeményezésére jött létre a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2014-ben a Móricz Zsigmond Olvasókör.

Minden tevékenysége a közösséget szolgálja: irodalmi, kulturális programokat szervez, illetve vezet, önkéntesként dolgozik az Együtt Veled Alapítvány Szent József Védőotthonában, ahol értelmileg és fizikálisan enyhén sérült gyermekeknek tart csoportos foglalkozásokat. Az egyesület énekkarával zenés-irodalmi műsorokat rendez a gyermekeknek, támogatja a megyei vakok és gyengénlátók civil szervezetét is. Büszke az évtizedek alatt elért eredményeire, sikereire, kitüntetéseire, publikációira, életének legfelemelőbb pillanataként azonban az 1974-ben kötött házasságát jelöli meg, s ezzel együtt a dr. Bihari Albert (1950-2007) jogász, egyéni ügyvéd, önkormányzati képviselővel eltöltött csodálatos évtizedeket.

Olvasott kislányból sikeres nő

Jolika odaadással tesz mindent a közösségért, szívvel-lélekkel végzi feladatait. Bár ez nagy elfoglaltsággal jár, mint mondja, nem tud tőle elfáradni. Sok visszajelzést kap, hogy erőt ad másoknak, ez őt is feltölti. Lelkesíti, hogy szép dolgokban vesz részt, missziónak tekinti a kultúraszervező, -közvetítő, irodalmi hagyományápoló, és a karitatív tevékenységeit. Vallja, hogy mindennap ünnep, amikor valakiért tehetünk valami jót, ha csak egy jó szóval, mosollyal is, illetve mi kapunk törődést, figyelmet, szeretetet. Az olvasás mellett hobbija az utazás, a tánc, a zene is, szereti a közösségi életet, a baráti együttléteket.

Az egyesület és saját Facebook oldalán, valamint a helyi sajtóban is rendszeresen beszámol közösségi életének hírértékű történéseiről, kulturális, karitatív munkásságáról. A „Magyarország sikeres személyiségei” lexikontól szinte karnyújtásnyira, külön mappákban találhatóak azok a kiadványok, amelyekbe ő publikált, illetve amelyekben róla írtak. Köztük az olvasórekorder Gólya Jolánról szóló, megsárgult Kelet-cikk a hatvanas évekből, illetve lapunk 2011-ben megjelentetett Sikeres Nők című magazinja.

British Enciklopédia

A British Enciklopédia a kimagasló személyiségeket, sikeres embereket életrajzok formájában örökíti meg az utókor számára. Ebbe a lexikonba azok kerülhetnek be, akik ajánlás útján és kiemelkedő tevékenységük révén egy szakmai és kiadói zsűri által javaslatot kapnak, teljesítményükkel és magával ragadó személyiségükkel kivívják ezt az elismerést.

Az olvasók a British Enciklopédia révén autentikus forrásból ismerhetik meg a lexikonban szereplők életének minden fontos mozzanatát.