Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród vadászújság főszerkesztője nyitotta meg a közelmúltban Vásárosnaményban a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége által rendezett trófeaszemlét. A megnyitóünnepség után készségesen válaszolt kérdéseinkre a politikus, aki sportvadász is egyben.

Kovács Zoltán a kedvenceivel

Forrás: a szerző

A Nimród egyik számában azt írta, hogy a vadász számára soha nincsen pihenő, nincs szabadság, bőven van munkája nyáron is, ősszel is. Most is így érzi?

Igen, most is így érzem, de ez a trófeaszemle arra jó, hogy egy pillanatra megálljunk, hiszen a vadász valódi életét a mindennapok tennivalói töltik ki. Különösen, ha a vadásznak kutyája is van. A kutyával mindennap foglalkozni kell, ha esik, ha fúj, ha hó van, ha köd van, ha van kedve, ha nincs kedve. S a vadgazdálkodónak is gondoskodnia kell a saját területén élő vadról gyakorlatilag mindennap. Úgy gondolom, hogy a közel 70 ezer magyar vadász nagyon jól tudja, hogy amire vállalkoztak, az mindennapos elfoglaltságot jelent. Ugyanakkor időnként meg kell állni, számot kell vetni azzal kapcsolatban, hogy mi mindent is végeztünk a saját területünkön, a saját tájegységünkben vagy esetleg éppen itt a Beregben, ahol már hagyomány ez a vásárosnaményi vadásznap és trófeaszemle. S azt gondolom, egyúttal ez egy jelentős társadalmi esemény is. Mint mondtam, a kiállítás egyrészt számvetés, hiszen az ember egy pillanatra megáll, számba veszi az értékeket, amik most a trófeákban érvényesülnek a legjobban. Ez a szemle másrészt jó arra is, hogy a vadász találkozzon a többiekkel, megbeszéljék közös dolgaikat, s aztán minden megy tovább a következő naptól. Ezt a mai napot tulajdonképpen tekinthetjük egyfajta pihenésnek is, még ha csak rövid ideig is tart.

Muszáj egy kicsit kötekednem. A két évvel ezelőtti világkiállítás és ez a trófeaszemle is azt a célt szolgálja, hogy a civil emberek megismerkedjenek a vadászok munkájával, amit a természet megmaradásáért, az élővilág egyensúlyáért tesznek. A civil társadalom mégis az alapján ítéli meg a vadászokat, hogy nagyon sok a vadbaleset, s azok csökkenését a vadásztársaságoktól várják el. Ön hogyan látja ezt a kérdést?

Ha van valami, amihez nincs a vadászoknak közük, az a vadbaleset. Ezért van az új jogszabályváltozás egyébként, ami arról szól, hogy olyan esetekben, amikor a vad a saját életmódja révén vág át az úttesten, s akkor történik a baleset, ahhoz a vadászoknak és a vadásztársaságoknak semmi közük. Tudom, hogy ez egy fura dolog, hiszen az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag az rögzült, ha nem volt figyelmeztető tábla, s történt baleset, akkor a vadásztársaságokat lehetett hibáztatni. A figyelmeztető táblákat kint fogjuk hagyni a jövőben is, hogy a sofőr számítson a vad jelenlétére, de a lényeg nem változik: a vad természetes élete és mozgása független a vadásztól, független a vadásztársaságoktól. A vadász akkor vonható felelősségre, illetve akkor kell vállalnia a felelősséget, ha vadászat közben ugrik ki egy vad a közúton közlekedő gépjármű elé. A vadgazdálkodóknak egyébként is felelősségük egész évben a vaddisznógyérítés, illetve a vadállomány karbantartása annak érdekében, hogy csökkenjen a kár a mezőgazdasági kultúrákban, s hogy kevesebb legyen a közúti baleset.

Említette, hogy a kutyával mindennap foglalkozni kell. Ön is rendszeresen kutyával szokott megjelenni a különböző rendezvényeken. Mit jelent az ön számára a kutya?

Három drótszőrű magyar vizslám van, elhoztam az ebeket most Vásárosnaményba is. Életformaszerűen tartjuk a kutyákat a feleségemmel együtt, ez azt jelenti, hogy ahová lehet, oda elvisszük magunkkal a kutyákat. Ez az életforma egyrészt áldozatokkal jár, vagyis kompromisszumokat kell kötni a mozgást, az utazást illetően, másrészt azonban óriási öröm a kutyával való foglalkozás. Különösen úgy, hogy nemcsak kedvencként tartjuk a vizslákat, hanem dolgoznak is rendszeresen a vadászatokon, vagyis nálunk a kutya a család része. Hangsúlyoznom kell, hogy nem családtag, ezzel a szóval óvatosan kell bánni, nem tekintjük embernek a kutyát. A kutya egy kutya, a család része, tisztességesen bánunk vele, tiszteletben tartjuk a szokásait, a viselkedését, az egyéniségét, hiszen minden kutyának van egyénisége, ugyanakkor megköveteljük tőle, hogy illeszkedjen a „falkához”, vagyis a családhoz. Ez a mindennapokban számomra azt jelenti, hogy hajnalban fel kell kelni, aztán délután is menni kell sétáltatni az ebeket. Szerencsére olyan helyen élünk a budai oldalon, ahol a közelben meg tudom futtatni a kutyákat. Tiszteletben kell tartani a kutya ilyen jellegű igényeit is. Természetesen fajtánként változnak ezek az igények, de azért a vadászkutyáknak – köztük a vizsláknak – sok mozgásra van szükségük. Továbbá munkát és törődést is igényelnek, ezeket megpróbáljuk a hétköznapokban megteremteni.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt-e már vadászaton? Milyen emlékek fűzik a keleti országrészhez?

Visszajáró vendég vagyok, már csak a barátságok miatt is. Rendszeresen jövök Vásárosnaményba vagy Szatmárba, de gyakran megfordulok a közeli Borsod vármegyében is. Fontosak a baráti kapcsolatok, ugyanakkor azt látom – s ez nem önáltatás –, hogy megmozdult valami a magyar vadásztársadalomban, ami a vadászat kultúráját, a társadalmi eseményként való elismertségét segíti. Vásárosnaményban ez a trófeaszemle láthatóan nem csak a vadászokról szól, hiszen rengeteg laikus, pontosabban nem vadászattal foglalkozó ember is itt van. Megkóstolják a fantasztikus ételeket, fogyasztanak hozzá egy kis pálinkát vagy bort, hiszen ezeknek is ünnepük van ma itt, s látják a vadból készült termékeket, megismerkednek ízvilágukkal, összehasonlítják azokat a hétköznapi termékekkel. Ráadásul a vadászat kultúrájának egyéb vonatkozásaival is meg lehet ismerkedni, például a kutyákkal, az íjászattal, a solymászattal, bár most ez az utóbbi nem volt a mai napon. S ne felejtkezzünk el arról sem, hogy Vásárosnaményban van egy vadászati tematikájú állandó kiállítás is, amit sok-sok fiatal meglátogat a hétköznapokban, hiszen kötődik a tárlathoz oktatási program is. S azt gondolom, hogy mindennek a munkának a folytatásához éppen azért van szükség, amiért 2021-ben a világkiállítást megrendeztük: úgy kell beszélni a vadászatról és a vadászati kultúráról, hogy azt a vadászattal nem foglalkozó laikusok is megértsék, elfogadják, és egészséges viszonyuk legyen hozzá.