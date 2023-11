A rendezvényen jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Kovács Sándor országgyűlési képviselő is.

Eredményes nyelvoktatás

Dienes Béla, az intézmény igazgatója arról számolt be, az iskolának több mint 100 éves múltja van.

– A Himnusz születésének 100. évfordulóján országos jelentőségű ünnepséget tartottak az intézményben, melyen Horthy Miklós, hazánk kormányzója és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter is részt vett. Számos kiváló művészt és sportolót adott iskolánk az országnak, és napjaink eredményeire is méltán lehetünk büszkék. A nyelvoktatás sikerét mutatja például, hogy minden évben számos tanulónk tesz német középfokú nyelvvizsgát, mielőtt megkezdené a középiskolai tanulmányait. Bízom benne, hogy a most lezárult projekt elemei tovább színesítik majd a német nyelv tanulását, egymás kultúrájának megismerését és elfogadását. Ahogy a történelemben már többször előfordult, úgy hamarosan ismét változik iskolánk neve, mivel nemsokára elkészül az új bölcsőde – tudatta Dienes Béla.

– Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz – tartja a jól ismert mondás, ezért is örülök, hogy ilyen kiváló színvonalon tanítják ebben az iskolában a német nyelvet. A jövő generációjának tartás ad a magyar kultúra benne a sváb gyökerekkel, ami azért is fontos, mert ezen a generáción a mi jövőnk is múlik. Sajnos a nyelvi sokszínűség egyre kevésbé divat Európában, gondoljunk csak a szomszédban zajló eseményekre, melyek következtében a magyar kisebbség jogai folyamatosan sérülnek – ezt már Kovács Sándor országgyűlési képviselő mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: egyre több német ajkú szeretne hazánkban letelepedni.

– A szatmári vidéket nagyon kedvelik a befektetők, és rengeteg német töltené itt a nyugdíjas éveit, mert úgy vélik, hazánk biztonságos. Ez is azt mutatja, hogy a gazdaság mellett a társadalomban is megvan az a mozgás és potenciál, amit külföldön is elismernek – tette hozzá az országgyűlési képviselő. Dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere köszöntőjében arra világított rá, a német nyelv rejtelmei mellett a sváb hagyományokkal, népszokásokkal is megismertetik a gyermekeket az iskolában.

Megőrizni az értékeket

– Büszkék vagyunk rá, hogy városunkban is sok sváb származású ember él, és annak is örülök, hogy a tanösvény ilyen részletesen mutatja be a sváb értékeket. Ezek az emberek a mai napig ápolják a kultúrájukat, mi pedig támogatjuk őket ebben – hangsúlyozta a polgármester.

Az eseményen jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki szerint egy rendkívül fontos projekt zárult most le, hiszen a történelemnek és a kultúrának kiemelt szerepe van az életünkben.

– A történelem viszontagságai után ma már a szuverenitás és a béke időszakát éljük, de ezért minden nap tennünk kell, és ez viszi a fejlődés irányába az országot. Meg kell élnünk a nemzetiségünket, és továbbvinni a keresztény értékeket. Ez utóbbiakat szerte a világban próbálják lerombolni, ugyanakkor egy friss hazai felmérés rámutatott, a magyarok 85 százaléka a mindennapokban is fontosnak tartja a tízparancsolatot. Ez világosan jelzi, mit szeretnének a magyarok, ráadásul a 85 százalékos arány azt bizonyítja, hogy nem csupán a templomba járó, a gyakorló keresztények tartják fontosnak ezeket az alapvető értékeket – emelte ki az államtitkár.

MI