Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ma már a legkorszerűbb berendezésekkel időben fel lehet ismerni a daganatos elváltozásokat, s ha a felnőttlakosság rendszeresen eljárna szűrővizsgálatokra, elejét lehetne venni a súlyos, tragikus végű megbetegedéseknek. Nem lenne szabad évente több ezer embernek meghalnia rákban. Gondoljunk csak bele, mekkora veszteség egy harmincas vagy negyvenes éveiben járó fiatal édesanyát, édesapát elveszítenie egy családnak. Idehaza az egészségügyi szakma növelni szeretné a lakosság szűrési hajlandóságát. Rákellenes témában az év több hónapjában is figyelemfelhívó kampányokkal szólítják meg az érintett korosztályokat, októberben mammográfiás vizsgálatra hívták a nőket, a november a prosztatatrák-ellenes hónapja az évnek.

Dr. Szabó Tünde vármegyei tiszti főorvossal a prevenció szintjeiről, a lakosság egészség-magatartásáról, a mobil szűrővizsgálatok hatékonyságáról beszélgettünk, hiszen ezekben a témákban nem mindegy, milyen messzire hallatszik el a szakemberek hangja.

Irányelvek, programok

– Az Európai Unió megfogalmaz egészségfejlesztési irányelveket, amelyeket természetesen Magyarország is követ. A hazai népegészségügyi programokban elsődleges cél a magyar lakosság egészségügyi állapotának felzárkóztatása a legjobb országok közé – kezdte a beszélgetést a vármegyei tiszti főorvos. Dr. Szabó Tünde hozzátette, a szervezett nép­egészségügyi szűrővizsgálatok 2002-ben indultak el, a részvételi arányok hullámzóak, ezen javítani szeretnének a jövőben.

– Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyien járnak el rendszeresen szűrővizsgálatokra, milyen eséllyel gyógyulhat meg a rákbeteg. Az emlőszűrésre behívott nők körülbelül fele vesz részt a mammográfiai vizsgálatokon, de más daganattípusokban (méhnyakrák, prosztatadaganat, vastagbélrák) is tovább lehetne emelni a részvételi arányt. Sokan a daganat kimutatásától félnek pedig a kiterjesztett szűréseknek éppen az a céljuk, hogy a még egészséges lakosságot megóvják a visszafordíthatatlan állapotoktól. Ne feledjük: a rák korai felismerése a gyógyulás egyik kulcsa – emelte ki a szakember.

Hatványozódnak a rizikók

Megkérdeztük, miért nehéz előbbre lépni ezen a területen, mert bár a születéskor várható élettartamunk növekszik, mégsem szépül a statisztika, 5-6 évvel marad el az uniós átlagtól a magyarok egészségben megélt éveinek száma.

– Az egészség összetett fogalom, függ az ellátás minőségétől, szociális tényezőktől, a prevenció hatékonyságától. Az egészségügy egyre inkább a megelőző ellátás, a felvilágosítás irányába mozdul el, itthon és nemzetközi viszonylatban is ez a koncepció.

Három szintjét különböztethetjük meg a prevenciónak. Az elsődleges szint az egészségnevelés.

– Életmódunk, táplálkozásunk nagyban meghatározza fizikai állapotunkat. A betegségek rizikótényezőinek csökkentésére, a dohányzás elhagyására, a túlzott alkoholfogyasztás elkerülésére folyamatosan fel kell hívnunk a lakosság figyelmét minden korosztályban.

– Korábban háziorvosként is dolgoztam, s láttam, milyen területeken, milyen lakosság-összetételben fordulnak elő nagyobb számban egészségkárósító szokások, szenvedélybetegségek, hol nem járnak el a szűrésekre. Az emberek szemléletformálásában még sok a teendőnk ebben a vármegyében is. Megemlítenék egy adatot. Magyarországon az utóbbi 20 évben óriási probléma lett az elhízás. Míg 20-25 évvel ezelőtt a lakosság körülbelül 10 százaléka volt elhízott, ez a szám mostanra 25-30 százalékra kúszott fel. A túlsúly az emlőrák kialakulásának egyik rizikófaktora, s ha mellette egyéb kockázati elemek is közrejátszanak, például dohányzik valaki, vagy rendszeresen alkoholt fogyaszt, a rizikótényezők hatványozódásával megnő a rák veszélye is. S itt jön be a másodlagos prevenciós színtér, a szűrővizsgálatok (emlőrák-, méhnyakrák-, vastagbélrák- és prosztatarákszűrés) lehetősége, amikor még a tünet és panaszmentes, de már korai stádiumú daganatos elváltozás felismerhető, a szükséges terápiás kezelés időben elkezdhető. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a mai gyógyszerek ismeretében az emlőrák időben kiszűrve meggyógyítható, ugyanígy a méhnyakráknál is 100 százalékos lehet a felépülés – mondta el a tiszti főorvos. Majd arról beszélt, mi a szerepe a kormányhivatal nép­egészségügyi főosztályának ebben a prevenciós láncolatban.

Meghívólevél a postaládában

– Két egészségfejlesztő szakember dolgozik a főosztályunkon, és 3 szűrési koordinátorunk van, mi azokat a lépcsőfokokat biztosítjuk, amelyekkel elérhetővé válnak a szűrővizsgálatok. Hogyan? Vegyük példaként az emlőszűrés szervezését! Egy adatbázis segítségével a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 45–65 év közötti nőknek kétévente meghívólevelet küld, melyben megkérik a hölgyeket, keressék fel vármegyénkben a nyíregyházi kórház Emlőcentrumát vagy a Mátészalkai Mammográfiás Szűrőállomást. Ebben a levélben a vizsgálat pontos helye és ideje is szerepel, de fontos megjegyezni, hogy ha ez az időpont nem megfelelő, módosítható a levélben szereplő telefonszámon.

Lényeges információ az is, hogy aki nem kapott behívólevelet, de az érintett korosztályba tartozik, jelezheti a háziorvosának, hogy el szeretne menni mammográfiára, sőt, felveheti velünk is a kapcsolatot, vagy a népegészségügyi központ szűrésirányítási főosztályával. Gyakori kérdés, hogy mi történik, ha a két szűrés között talál csomót a nő a mellében. Jelezze rögtön a háziorvosának, és onnan ismét eléri a szűrőközpontokat, behívják diagnosztikára, pozitív lelet esetén azonnal megkapja a további ellátást. Mi a célunk? Hogy felismerjék a nők, ezeket a vizsgálatokat nem szabad kihagyni! A legjobb időszakban is 55 százalékos volt a megjelenési arány az emlőcentrumokban, ami sajnos most 43-45 százalékra esett vissza, de 75-80 százalékos részvételnél már nagymértékben csökkenthető lenne az emlőrák miatti halálozás hazánkban – hívta fel a figyelmet dr. Szabó Tünde.

Hozzáfűzte, ugyanez a helyzet a méhnyakrákszűréssel is, amit nőgyógyász szakorvos nőgyógyászati szakrendelésen vagy a védőnő a lakhely szerinti védőnői tanácsadóban végez el, a jogszabály szerint országos kiterjesztésben a 25–65 év közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálat után 3 évenként megismételt méhnyakszűrő vizsgálatra (citológia) jogosultak. A méh­nyakrák mellett teljesen egészségesnek érezheti magát a nő, ettől függetlenül lehetnek elváltozások a méh­nyakon, a vizsgálattal nagy részben kimutatható a rák előtti állapot, ezt sokan nem is tudják. A méhnyakrák kialakulásában a humán papillomavírus (HPV) magas kockázatú törzseinek van döntő szerepük.

– Minden vármegyében elérhető méhnyakszűrésre felkészített védőnő, azt tapasztaljuk, hogy a határszéli falvakban jobban lehet aktivizálni a lakosságot, ha helyben elérik a szűréseket. Nőgyógyászati ellenőrzésre is szívesebben mennek el a védőnőkhöz, mert nem kell kilométereket utazniuk. Ráadásul a védőnők személyesen is tartják a kapcsolatot a családokkal, így a köztük kialakult bizalmi kapocs nagymértékben segíti az együttműködést. Fontos megérteni, hogy a mindössze néhány percet igénybe vevő vizsgálatok életeket mentenek meg. S ha már prevencióról beszélgetünk, akkor a védőoltásokról se feledkezzünk meg. Annak idején háziorvosként én is tartottam előadásokat iskolai szülői értekezleteken a HPV-vakcináról, úgy vélem, a szülők a hiteles információkban bíznak, és ma már élnek is az oltás lehetőségével. Beigazolódott az is, hogy a vakcina nem csak a hetedikes lányoknak ajánlott, fiúknak is hatásos, ugyanezen vírusok felelősek a prosztatarák kialakulásáért is – mondta a vármegyei tiszti főorvos, akivel a mobil szűrésekre is kitértünk.

Kezdődő elváltozást találtak

Tavaly csak ebben a vármegyében 16 településre jutott el a guruló szűrőállomás. – A mobil egységek az egészségügyi rendszer fontos elemei a szűrési lefedettség kiterjesztésében, azoknak segítség, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak könnyen eljutni a szűrőállomásokra. Sikeres programról van szó, megmozgatta a kis lélekszámú településeken élőket a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” projekt, az 1-2 napra kitelepült buszon folyamatosan dolgoztak a szakembereink. Észrevettek szájüregi rákot, nőgyógyászati elváltozásokat, szívproblémákat, hiszen a mobil egységeken kardiológus is elérhető volt. Vérnyomásmérésre, vércukor- és koleszterinszint-mérésre is adtunk lehetőséget. Voltak, akik őszintén elmondták, ha nem fordult volna meg a busz lakóhelyükön, nem biztos, hogy maguktól elmentek volna a vizsgálatokra. Ilyenkor a szakembereink részletezték, mivel járhat, ha valaki elhanyagolja magát, késő orvoshoz menni akkor, amikor a panaszok már megjelentek, vagy régóta fennállnak. Nekünk az is a feladatunk, hogy tudatosítsuk az emberekben, egészségük megtartásáért mindenki saját maga tehet a legtöbbet.