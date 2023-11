A Peugeot termékei gyakorlatilag a cég megalapítása óta jelen vannak hazánkban, azonban a rendszerváltás utáni hivatalos gépjármű importőri képviselet „csak” 30 éve, 1993-ban kezdte meg működését Magyarországon.

– Az elmúlt harminc évben sokat fejlődött a márkakereskedői és a szervizhálózat egyaránt, miközben a termékpaletta is jóval szélesebb lett. Az alapelvek azonban változatlanok: a Peugeot Magyarországon is a kiváló minőség, az elragadó design és az élvezetes vezetés szinonimája kíván lenni – közölte Szrogh Miklós, a Vagép Zrt. Peugeot-szalonvezetője.

Micsoda év volt 1993: bemutatták a mozikban a Jurassic Parkot, a Danubius rádióból a Rapülők és a 2 Unlimited legújabb slágerei szóltak, felbomlott Csehszlovákia és Magyarországon megalapították a Peugeot Hungária Kft.-t! A döntés nem volt magától értetődő, hiszen a rendszerváltás utáni gazdasági krízis javában tombolt, a munkanélküliség és az infláció tetőzött, a szomszédban dúlt a délszláv háború. A hazai autópiac ebben az időszakban három részre oszlott: tízezrével érkeztek be a használt nyugati autók (bár egyre nagyobb vámtételekkel próbálták fékezni az importot) még jól szerepeltek az árban versenyképes ex-szocialista modellek de már sorban érkeztek a drágábbnál-drágább új nyugati típusok is, melyeket még kevesen engedhettek meg maguknak.

A nehéz körülmények ellenére Párizsban úgy döntöttek - bölcsen felismerve a piacban szunnyadó potenciált - hogy hivatalosan is belépnek a magyar piacra és a korábbi szerződéses kapcsolat helyett hivatalos gyári importőrt, valamint márkakereskedői hálózatot hoznak létre. Az elhatározást tettek követték, 1993-ban kérelmezték a Peugeot Hungária Kft. bejegyzését és létrehozták a helyi leányvállalatot. Ebben az évben a legnépszerűbb modell még a 205-ös volt, de szépen fogyott a 405-ös és már Magyarországon is elérhető volt a vadonatúj 306 vagy a friss 106-os is. Ennek ellenére összesen mindössze 707 db új Peugeot talált gazdára 1993-ban. Bizonyára ennek többszöröse érkezett be használt autóként, hiszen a strapabíró és kényelmes kocsiként számon tartott Peugeot, a „francia Mercedes” – ahogy akkoriban hívták, nagyon népszerű volt a nyugati autókra kiéhezett vásárlók körében.

1993-ban még senki sem gondolta, hogy 10 évvel később, 2003-ban a Peugeot már több mint 17 ezer új autót értékesít az országban, ezzel az ötödik legkeresettebb márka lesz hazánkban, több mint 7 százalékos piaci részesedéssel.

– A Peugeot hálózat jelenleg 29 értékesítési ponttal és 37 márkaszervizzel várja az ügyfeleket. Ezek közül számos kereskedő már a kezdetek óta képviseli a márkát, biztosítva a folyamatos és hozzáértő kiszolgálást a 90-es évek óta – erősítette meg Szrogh Miklós. – Az elmúlt 30 évben nemcsak a hálózat és a termékpaletta, de maga a kereskedelem is hatalmas változáson ment keresztül. Mára már a szolgáltatások és információk java része az online térbe költözött. Kérdés esetén élő chat operátor segítségét kérhetjük, online tudunk szervizidőpontot foglalni vagy árajánlatot kérni, böngészhetjük a készletet, mindezt anélkül hogy ki kellene mozdulnunk otthonról.

LTL

Fotó: a Peugeot archívuma