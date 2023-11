A 44. héten nincs változás a SARS-CoV-2 örökítőanyag-koncentráció országos átlagértékében, a mért eredmény továbbra is emelkedett szinten stagnál – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szennyvízelemzéséből. A vizsgált városok közül magas koncentráció mellett emelkedés tapasztalható Nyíregyházán is. A megyeszékhelyen egy hónapja magas a koronavírus örökítőanyag-koncentrátuma a beérkezett szennyvízmintában, ami az emelkedő tendencia mellett azt is jelenti, hogy sok a covidos beteg a megyében. A következő időszakban arra lehet számítani, hogy tovább emelkedik a számuk, ugyanis a szennyvízelemzés adatai alapján 10-14 napra előre prognosztizálható a megbetegedési irány.