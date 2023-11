Közeledik a karácsony, az ünnep, amikor igyekszünk meglepni szeretteinket valamivel, amiről tudjuk – legalábbis sejtjük –, hogy régóta vágynak rá. Legyen az apróság vagy értékes ajándék, szeretnénk mosolyt csalni vele családtagunk, barátunk arcára, azonban ha nem vigyázunk, könnyen üröm vegyülhet az örömbe. Egyre többen döntenek úgy, hogy internetes webáruházakból szerzik be a karácsonyi csomagok tartalmát, ám ha nem vigyázunk, ha nem ismerjük fel az intő jeleket, egy csapásra csalók áldozatai lehetünk.

– Akár a való életben, akár a világhálón vásárolunk, az adásvételhez meg kell lennie a két fél közötti bizalomnak. Ez személyesen, az eladót és a terméket látva, ismerve igen, az online térben azonban nem alakul ki könnyen. A webshopos megrendelést ezért külön jogszabályok védik – szögezte le elöljáróban Plajos Gábor informatikus, akit többek között arról kérdeztünk, miről ismerhetjük fel a gyanús oldalakat, honnan tudhatjuk, hogy át akarnak minket verni, s hogyan előzhetjük meg a bajt.

Információk a webáruházról

– Ha beleszerettünk valamelyik webáruház termékébe, először nézzük meg annak értékeléseit, olvassuk el az árucikkel kapcsolatos véleményeket. Ezután vegyük szemügyre magát a webáruházat: kötelezően tartalmaznia kell általános szerződési feltéteket (röviden ÁSZF), adatkezelési tájékoztatót és kapcsolatot (impresszum). Külföldi web­áruházakra, főleg az Európai Unió területén kívüliekre más szabályok vonatkozhatnak – figyelmeztet a szakember, aki szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni: ha valami túl olcsó ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is igaz.

– Alaposan nézzünk körbe más shopokban is az összehasonlítás miatt. Ez már intő jele lehet annak, hogy csalókkal van dolgunk. Minden böngészőben a keresősáv (címsor) mellett van értesítés arról, hogy a kapcsolat a weboldallal biztonságos-e. Ha nem az, ne adjunk meg semmilyen személyes információt magunkról, mert a köztes forgalom lehallgatható, és illetéktelenek is hozzáférhetnek az adatainkhoz. Keressünk a netes boltról értékeléseket, véleményeket a világhálón. Ha nem találunk semmilyen információt magáról a webáruházról, keressünk rá a kapcsolat (impresszum) menüpont alatt található cég nevére.

– Fizetési módok szempontjából is érdemes megvizsgálni az üzleteket. Ha félünk az átveréstől, rendeljünk utánvéttel. Ha nem egyedi, kézzel készült termékről van szó, valószínűleg árusítja olyan webshop is, ami biztosít utánvétes fizetést. Persze, így is megeshet, hogy egy darab téglát kapunk, ezért fontos, hogy alaposan megvizsgáljuk a boltot is, ne csak a terméket – nyomatékosított az informatikus.

Ellenőrizzük az egyenlegünket!

– Az előreutalás is lehet jó opció, a legtöbb webáruházban elérhető. Ebben az a szerencsés, hogy ha mégsem megfelelő a termék, vagy átvertek minket, a saját bankunktól tudunk segítséget kérni a visszautaláshoz. Ha nem szeretnénk hosszú számsorokat másolgatni utaláshoz, használhatjuk a bankkártyánkat, ez viszont fokozott odafigyelést igényel. Olyan helyen adjuk meg a bankkártyaadatainkat, ami már egy jól működő, megbízható banki szolgáltató oldalára irányít át. A teljesség igénye nélkül ilyen a Barion, a SimplePay, az OTP, a CIB, a PayPal, ezekkel én magam is találkoztam, és biztonságosan használtam. Itt is nagyon fontos, hogy a böngészőben azt lássuk a címsor mellett, biztonságos a kapcsolat.

– Az új internetes csalás elleni törvények miatt, ha bankkártyával egy eddig még nem használt oldalon szeretnénk fizetni, másodlagos megerősítést fog kérni. Ellen­őrizzük le az egyenlegünket a fizetés után, és ha valami szokatlan történik, először próbáljunk meg olyan személytől segítséget kérni, aki gyakorlottabb az online térben, vagy mihamarabb vegyük fel a kapcsolatot a web­áruház ügyfélszolgálatával. Abban az esetben, ha elutasításba ütközünk, esetleg nem megfelelő választ kapunk, jelezzük a problémát a bankunknak – sorolta a lépéseket Plajos Gábor.

Az informatikus összegzésként az alábbi tanáccsal szolgált: mivel nincs általános recept arra, hogyan kerüljük el az online térben ránk leselkedő veszélyeket, a legfontosabb, hogy mielőtt belevágunk bármilyen vásárlásba és információt osztunk meg magunkról, gondoljuk végig és olvassunk el pontosan mindent, ami a képernyőre van írva.

Naprakész bűnözők

– A csalók figyelik az aktualitásokat, banki átalakításokat, trendeket, időszakokat, a jogszabályváltozásokat, sőt még a jótékonysági akciókat is, például háború vagy földrengés kapcsán, és ezekre építik a legújabb megtévesztéses módszereket – ezt már dr. Kovács Attila alezredestől tudtuk meg. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője az online csomagküldési szolgáltatókhoz, piactérhez, webáruházakhoz kapcsolódó átverésekről elmondta: amíg néhány éve még a vevőket károsították meg, most már az eladókat is. Pénzösszeg fogadásához a nevünkön, számlaszámunkon, esetleg e-mail-címen, telefonszámon kívül másra nincs szükség, ha valakinek ez nem elég, akkor azonnal szakítsuk meg vele a kapcsolatot.

– Soha ne adjuk ki telefonon a fizetéshez szükséges bankkártyaadatainkat, ugyanis az azonosító, az érvényességi idő és a háromjegyű CVC-kód segítségével hozzáférhetnek a pénzünkhöz. Semmilyen alkalmazást, programot ne telepítsünk a számítógépre vagy mobiltelefonra, még ­akkor sem, ha azt a bank, szolgáltató nevében kérik. Online vásárlás esetén lehetőleg az erre létesített, feltöltött virtuális kártyát, webkártyát használjunk. Kérjünk értesítést a bankunktól a számlánkat vagy kártyánkat érintő műveletekről, pénzmozgásokról, továbbá állítsunk be limiteket, regionális és online korlátozást bankkártyáinkra.