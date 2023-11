– A fehérgyarmati iskola egy hátrányos helyzetű térségben végez hiánypótló oktatási és nevelési tevékenységet, míg a kárpátaljai intézményeknél sok esetben a napi működés, fenntartás is komoly nehézségeket okoz, egy olyan országban, ahol háború dúl, s nem lehet tudni, meddig tart még – mutatta be a kedvezményezetteket az igazgató, aki Ferenc pápa szavait idézve azt mondta, hogy jót tenni mindannyiunk kötelessége.

– Ahol fiatalokért, árva gyermekekért, hátrányos helyzetűekért tesznek minden nap, ott nekünk civil szervezetként, a civil ügyeket a vármegyében összefogó központként is kötelességünk jót tenni, amelyhez bárki csatlakozhat, hogy határon innen és magyar lakta határon túli területen élőknek is szebbé varázsoljuk a karácsonyát. Miután működési költségekhez is szeretnénk hozzájárulni, az egyesület bankszámlaszámára várjuk a pénzfelajánlásokat, valamint gyűjtünk tartós élelmiszert, édességet, informatikai eszközöket, s mindent, amire a kiválasztott intézményekben, az ott élőknek és tanulóknak szüksége lehet – tette hozzá Kiss András. Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán alakítanak ki egy gyűjtőpontot, ahol személyesen is leadhatóak az adományok, amelyeket még az ünnepek előtt eljuttatnak Fehérgyarmatra, illetve Kárpátaljára.

– Advent a várakozás időszaka, mely megerősíti mindannyiunkban az egymás iránti szeretetet és felelősségérzetet, kiemelten a nehéz helyzetben lévő embertársainkért, most nekik tehetjük méltóvá a ünnepet – hangsúlyozta Kiss András.