A méhészek, bár kemény fizikai munkát végeznek, mégis az átlagnál jobb egészségi állapotnak örvendenek és hosszabb ideig élnek, ami statisztikailag is bizonyított. Vajon mi lehet ennek az oka, és mit jelent az apiterápia? – ennek jártunk utána és kérdeztük meg Hegyi József méhészt, apiterapeutát, természetgyógyászt, akiről megtudtuk: családi hagyományt visz tovább a méhészkedéssel.

– Az igazat megvallva belenőttem ebbe, gazdálkodó családból származom. Apám hazahozott három méhcsaládot, az ezt követő években fokozatosan felhagytunk jószágok tartásával, és a méheket növeltük 500 családos állományra. Gyerekként nem örültem az ezzel járó terheknek, de ma már hálás vagyok ezért, hiszen ez lett a munkám és a hivatásom, kitanultam a mesterséget. A méhészkedés mellett mindig érdeklődtem a természetes gyógymódok iránt, és az évek alatt megtapasztaltam a méhek természet adta ajándékainak fantasztikus hatását is. Elkezdtem ezeket tudatosabban és elmélyültebben tanulmányozni, ezért lettem apiterapeuta, ami azt jelenti, hogy a méhészeti termékek gyógyító célú felhasználásával is foglalkozom. Latinul az api méhet jelent, a terápia pedig kezelést vagy gyógyítást. Saját szememmel látom a csodálatos javulásokat a legkülönbözőbb problémáknál: immunrendszer támogatása és erősítése, életerő növelése, mozgásszervi problémák kezelése, vérképzés, és ami nagyon fontos, a gyermekáldás elérését is segítik. Nemcsak a tápláléknövényeink beporzásánál van óriási szerepük, hanem az egészségünk megőrzésében is – részletezte Hegyi József, és hozzátette, nem véletlen, hogy már Tutanhamon sírjában is találtak mézet, ami napjainkban az egyik szupertápláléknak számít.

Egészséges energiaforrás

A méhek minden egyes terméke az egészséget és a túlélést segíti, s az emberi szervezetre is jótékony hatással van.

– Ezeknek a kis rovaroknak a méz az energia és az üzemanyag, a virágpor a fehérje, mert az ő testük is fehérjéből és ásványi anyagokból épül fel. A propolisszal fertőtlenítenek, hogy ne fertőződjenek meg, a méh­pempő pedig a királynő eledele, s a fiatal méh álcát is ezzel etetik. A méz önmagában csodálatos energiaforrás, ebben is vannak vitaminok, ásványi anyagok. Kétféle cukrot tartalmaz: szőlő- és gyümölcscukrot, a két cukor hányadától függ a méz állaga. Amelyikben több a gyümölcscukor, az folyékonyabb lesz, ilyen például az akácméz. Amelyiknek pedig magas a szőlőcukor-tartalma, az hamar kristályosodik – részletezte a méhész. Megjegyezte: az igazi jó vegyes méznek meg kell kristályosodnia, tehát az egy tévhit, hogy a kristályos méz hamis méz.

Regeneráló hatás

– Természetgyógyászként három fő területtel foglalkozom: immunerősítés, mozgásszervi problémák, és van a harmadik, amire soha nem gondoltam még évekkel ezelőtt, ez pedig a gyermekáldás elősegítése. A méhpempő csodálatos hatással bír: a női hormonokat, a méhfalat erősíti. Hihetetlen sikereket értünk el ezen a területen.

– Azt figyeltük meg, hogy az emberi szervezetet, az őssejteket regenerálja, így erősíti az immunrendszert. Természetesen ezek a termékek önmagukban nem biztos, hogy elegendőek. Holisztikusan figyeljük az embert, testi és lelki valójában. Hiába nagyon hatásosak a méhészeti termékek, vannak, akiknek változtatniuk kell az életmódjukon és a hozzáállásukon – így lehet pozitív és jótékony hatásra számítani – részletezte az apiterapeuta.

Kifejtette, az immunrendszert rendszeres mozgással és minőségi ételekkel lehet karbantartani. Az emberi szervezetnek, ami sokat küzd a ­rossz élelmiszerekkel, jóval kevesebb táplálékra van szüksége, mint amennyit beviszünk. Ezekre oda kell figyelni, s lépésről lépésre változtatni: holnaptól például 5 percet mozogni, s mindennap egy kicsivel többet. A fájó ízületeket is át kell mozgatni, mert így tud az anyagcsere hatékonyan működni.