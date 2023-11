Öt éve indult útjára a kezdeményezés. Ez idáig 54 család 74 gyermekének ültettek kisfát a szüleik Baktalórántházán a Dégenfeld Kastélymúzeum kertjébe. A helyi KÉ$Z csatlakozva Ferenc pápa teremtésvédelmi felhívásához, olyan különösen hasznos dolgot akart tenni, ami a természet javát is szolgálja. Ezzel a gesztussal tesznek például a levegő tisztaságáért is! Így jött az ötlet: ültessünk kisfát az újszülötteknek, akiknek egyben gyökereket is adunk! Felnőtt korban visszatérnek a szülőföldre, nem felejtik el, honnan származnak, honnan indultak. A KÉSZ támogatókra talált, az önkormányzat a területetről gondoskodott, a Nyírerdő Zrt. pedig a kisfák beszerzését oldja meg. A szép esemény családias hangulatban telik, a nagyszülők, a keresztszülők, a testvérek is eljönnek ilyenkor. A plébánosok megáldják a kisfákat, a gyermekeket, a családokat. Csodaszép napsütéses idő kísérte az ültetést 2023-ban, októberi nemzeti ünnepünkön a délutáni órákban, ahol a babákkal együtt mintegy százan voltak.

- Némethné Csubák Éva (KÉSZ-elnök) -