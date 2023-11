– A kötetben számos tanulmány kapott helyet a társadalomtudományoktól a bölcsészettudományokon át arról, hogy milyen szerepet töltenek be az idősek a világban. Egyebek mellett olyan gondolatok jelennek meg, mint például az, miként lehet az együttélés a leghasznosabb önmagunk és a társadalom számára, és mi ma az idős korosztály szerepe a modern világban. Teljesen más társadalmi szerepet töltenek be ma, mint néhány generációval ezelőtt, nagyobb velük szemben az elvárás, és jelentősen megnőtt szerepvállalásuk is. Az önmagunkról alkotott pozitív gondolkodás segít a mindennapi helytállásban, a hosszú ideig tartó aktivitás elérésében. Az egyik legfontosabb dolgunk az volt a kötet elkészítésekor, hogy megmutassuk a fiataloknak, milyen fontos pozitívan gondolkodni az idős generációról, szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy egyszer ők is lesznek időskorúak, s erre nekik is fel kell készülniük – fogalmazott.