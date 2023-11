Évszázados múlt

Talán kevesen tudják, de már a 17. században is jelen voltak az oktatásban az iskolaorvosok, egyáltalán nem újkeletű, hogy az iskola falain belül egy szakember foglalkozik a gyermekek egészségi állapotával, szűrővizsgálatokat végez, felvilágosító órákat tart. 1975-től az orvos mellett már a védőnők is bekapcsolódtak ebbe munkába, s napjainkig fontos szerepet töltenek be az iskolák, családok életében, hiszen az egészségnevelés nem áll meg az iskolai falain belül – hívta fel a figyelmet Tényi Réka, az Országos Kórház Főigazgatóság védőnői osztályvezetője. S mert november 17-e a koraszülöttek világnapja, az osztályvezető emlékeztetett arra is, a koraszülések száma akkor csökkenthető, ha egyre több az egészségtudatos kismama, aki vigyáz magára és a magzatra, de ehhez már gyerekkorban hallani kell arról, mivel is óvjuk a magzat egészségét.

Iskola-egészségügyi modellprogramokat is megismerhettek a konferencia résztvevői pénteken, hallhattak a gyerekkori szűrővizsgálatokról, a HPV-elleni oltási kampányról, a speciális szükségleteken alapuló intervencióról, és más fontos, a gyerekek egészségéhez fűződő témákról.

Egy hullámhosszon

Várfalvi Marianna, a Magyar védőnők Szakmai Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, a fejlődés és a fejlesztés kötelező folyamat a védőnői szakmában, ahogyan az orvostudomány is rohamlépésekben megy előre, az egészségügyi társszakmák követik.

– Amiben nekünk folyamatosan fejlődnünk kell, az a kommunikáció, az ismeretátadás. Hogyan beszélgessünk a gyerekekkel, hogy őszintén feltegyék nekünk kérdéseiket akár egyénileg, vagy csoportban egy osztálynak tartott foglalkozáson. A mintaadás mellett a kommunikáció nagyon fontos, miről és hogyan beszélünk nekik, és nemcsak a szexuális felvilágosításra kell gondolni, hanem életkoruknak megfelelő szinten arról kell beszélgetnünk velük, hogyan tudnak a szociális-, az otthoni-, és iskolai közegükbe egészséges életmódot folytatni. A szűrési és oltási rendben nincs változás, azt kötelezően folytatjuk, de a testi betegségek prevenciója mellett a lelki tényezőkre is figyelni kell, a gyerekek körében is előfordulnak lelki eredetű problémák. Sokat javítanának az életminőségükön például azzal, ha kevesebbet interneteznének, többet sportolnának, időben lefeküdnének este. Ezek között vannak apróságoknak tűnő dolgok is, de a kiegyensúlyozott mindennapokhoz mind fontosak. Régóta tudjuk azt is, hogy emberi kapcsolataink minősége hatással van egészségünkre, a gyerekek egymás közti kommunikációjában a pozitív attitűdöt támogassuk, ne hagyjuk, hogy az iskolában leszólják vagy leuralják a másikat. A nevelés a család dolga, de mi is sokat tehetünk értük, hivatásunk lényege, hogy a lakosság mindenkori egészségi állapotának és egészségtudásának függvényében segítjük a családokat – tette hozzá Várfalvi Marianna.