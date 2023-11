Kellemes őszi napsütésben, de erős szélben várta a közelmúltban a halak kapását az apagyi Kenderáztató-tónál a Nyírturához tartozó Libabokorban élő Mező Tibor. Arra a kérdésre, hogy miért éppen itt horgászik, így válaszolt:

– Több évtizeden át volt egy jó tó Nyírtura határában, egykoron nagyon sokan SZÁÉV-­tóként ismerték, sokat jártam oda, de két éve kiszáradt. Mondhatná erre, hogy közelebb van hozzám a Pazonyi Horgásztanya is, de azzal az a gondom, hogy oda profik járnak, hatalmas halakat fognak, én még amatőr vagyok, gyengébbek a botjaim is. Nekem tökéletesen megfelel ez az apagyi tó. Hallottam róla, meg fényképeket is láttam erről a tóról, s gondoltam, kipróbálom.

Ha nincs hal, van nyugalom

– Korábban sokat jártam a Gávavencsellő mellett lévő János-tóra is, ahol kisebb-nagyobb sikereim voltak. Mint közismert, az nem egy intenzíven telepített víz, azt a halat lehet megfogni, ami beúszik a Tiszából. Nem vagyok nagy horgász, az sem baj, ha nem fogok semmit, élvezem a csendet, a nyugalmat.



– Most nagyon kellemesen süt a nap, csak eléggé erős szél fúj. Tegnap akartam kijönni, de hogy fújt a szél, úgy döntöttem, inkább ma horgászom, azonban a szél csak nem állt le – mondta Mező Tibor, akitől azt is megkérdeztük, hogyan alakult ki a horgászat iráni érdeklődése.

– Amikor megismerkedtem a leendő feleségemmel, igyekeztem elfogadtatni magam a családjával is. Az édesapja sokat horgászott Sóstón, és én gyakran elkísértem a horgászatokra. Ekkor már 19-20 éves voltam. Láttam a vízparti sikerélményeit, s úgy voltam vele, én is megpróbálkozom a horgászattal. Egy kapásnál én vágtam be, kifogtam a halat, s ez a sikeres történet eldöntötte az én sorsomat is.

Az álma egy tengeri horgászat

– A családom megérti és elfogadja, hogy ez a hobbim. Amikor a fiam és a lányom kisebb volt, őket is érdekelte a horgászat, sokat jöttek velem, de most már a maguk életét élik. Ma tíz óra körül jöttem ki. Amikor kisütött a nap, megindultak a halak. Két kárászt fogtam eddig, és egy dévérkeszeget. Pellettel és kukoricával horgászom. Lehetne rengeteg pénzt rákölteni erre a hobbira, de egy amatőrnek ez is tökéletes. Úgy terveztem, a délutáni órákig maradok.

Megkérdeztem a horgászattal kapcsolatos álmokról is Mező Tibort.

– Egyszer szívesen horgásznék tengeren is. A családdal járunk külföldre, Ciprust nagyon szeretjük, talán egyszer majd lehetőségem lesz ott is a horgászatra.