A konszolidációs időszakban is kisebbségben, háttérben maradtak a magyarok, s ma is háború dúl a határokon túl – emlékezett Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány elnöke, aki szerint fontos, hogy ismerjük és tiszteljük a múltunkat, mert aki nem becsüli a múltját, annak nincs jövője. – Fontos, hogy emlékezzünk minden olyan eseményre, ami összeköt minket, magyarokat, az elszakított magyar területeket, ezért állít emléktáblákat a Beregszászért Alapítvány Kárpátalján és az anyaországban is. Ez a negyedik emléktábla, amit mi kezdeményeztünk – fejtette ki lapunknak.

A vármegyei kormányhivatal nevében dr. Polgári András főigazgató és a vármegyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre emelte le a leplet az emléktábláról.

Baracsi Endre megköszönte Dalmay Árpádnak és a Rákóczi Szövetség tagjainak, hogy a jelen generációit emlékeztetik a múltra, a hősökre. Hiszen „..a jövőhöz a hallgató köveken érünk…”, „adjuk meg őseinknek a dicsőséget” – mondta a vármegyei közgyűlés alelnöke.

KM