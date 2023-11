Kisvárdán mindig is nagy hagyománya volt az ismeretterjesztő rendezvényeknek, a kultúra és a tudomány népszerűsítéséért felelősséget érző emberek már több évtizeddel ezelőtt csatlakoztak a Tusodmányos Ismeretterjesztő Társulathoz. Aztán az élet úgy hozta, hogy 2008-ban megalapították az önállóan működő dr. Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesületét.

Az elmúlt tizenöt évben többféle tevékenység is jellemezte a civil szervezet életét. Rendeztek folyamatosan különböző témakörökben ismeretterjesztő előadásokat, szerveztek kiállításokat, tehetséggondozó táborokat általános iskolás diákoknak a nyári szünidőben, s foglalkoznak pályázatírásokkal is. – Minden évben megemlékeznek novemberben a magyar tudomány ünnepéről, azonban nemcsak Kisvárdán, hanem azokkal a szervezetekkel, önkormányzatokkal együtt, amelyekkel szerződést kötöttek.

Természetesen a magyar tudomány napja alkamából az idén is lesz programjuk. A Várday István Városi Könyvtár és a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete a 2023. november 9-én 16 órától Tudomány: válaszok a globális kihívásokra címmel tudományos ülést rendez a helyi könyvtárban. Az érdeklődők három előadást hallgathatnak meg.

Dr. Pénzes Tiborc irodalomtörténész a kisvárdai kaszinó történetét mutatja be. Egykoron a kaszinó olyan egyesületet jelentett, amely a közművelődés és az ország fejlődésének előmozdítása érdekében jött létre, segítette a polgárosodást.

A rendezvény látogatói egy új kötettel is megismerkedhetnek. A Berkesz és a Vayak című kiadványt Feró Csaba helytörténész és Marczinkó István, az egyesület igazgatója mutatja be. Berkesz és a Vay család sorsa szorosan összefonódott, hiszen már a 15. században megszerezte a nemesi familia a falu körüli birtokot.

A tudományos ülés harmadik előadásán Néző István helytörténész Vay Ábrahám életével és munkásságával ismerteti meg a hallgatóságot. Gróf vajai és laskodi Vay Ábrahám neve nincs annyira a köztudatban, pedig 1825. november 3-án az országgyűlés egyik kerületi ülésén Széchenyi István után az MTA alapításához 8000 forinttal járult hozzá. 1830-ban Bereg vármegye főispáni helytartója lett. 1830. szeptember 11-én I. Ferenc magyar király grófi címet adományozott Vay Ábráhámnak. 1832-ben, 1845-ben, majd 1848-ban ismét Máramaros vármegye főispánja lett. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt birtokára vonult vissza. Az érdeklődők a teljes életrajzot megismerhetik majd Néző istván előadásából.

KM



Kép: A berkeszi Vay-kastély | Fotó: KM