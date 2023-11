A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, hivatkozva a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sajtóközleményére, szeretné felhívni a vásárlóközönség figyelmét egy-két „apróságra”.

Párkányiné dr. Csurka Edina szerint a versenyhivatal a Black Friday alkalmával is segíti a magyar fogyasztókat, mégpedigegy vásárlói tudatosságot erősítő kampánnyal és tájékoztató videóval, annak érdekében, hogy a fogyasztók ne dőljenek be a szezonális akcióknak.

– A Gazdasági Versenyhivatal felhívásával párhuzamosan a kamaránk is azt javasolja, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy tulajdonképpen mekkora is a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest. Ellenőrizzük a kívánt termék, szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalokon is, ismerjük meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit, tanulmányozzuk a kereskedők általános szerződési feltételeit is – sorolta Párkányiné dr. Csurka Edina. A főtitkár hozzátette, érdemes azt is ellenőrizni, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges járulékos költségeket is, mint például a szállítási-, csomagolási- vagy adminisztrációs díjat.

A Gazdasági Versenyhivatal árkedvezményekről és az árak feltüntetésének szabályairól szóló oktatóvideója megtekinthető a legnépszerűbb videómegosztó portálon. TG