Az idén Balkány ad otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete és a Nyírség Együttműködési Nonpofit Kft. már hagyományos Szent András-napi disznóvágásának és pálinkamustrájának november 25-én, szombaton.

– Régen András nap környékén kezdődött a disznóvágások időszaka, így az idén mi nyithatjuk meg a szezont a balkányi sportcentrumban – hangsúlyozta elöljáróban Bakti János főszervező.

Gazdafórum is lesz

– A programok reggel nyolc órakor kezdődnek, a disznóvágás és a pálinkamustra után, 10.30-tól lesz a megnyitó – ismertette Rácz Imre a szerdai sajtótájékoztatón. A NAK vármegyei szervezetének elnöke hozzátette: Szabolcs-Szatmár-Beregben 165 gazda csatlakozott a Magyarok kenyere programhoz, s a rendezvényen jelképesen átadják az adományaikat tizenöt civil szervezetnek.

– A Szent András-napi rendezvény délben kulturális programokkal folytatódik a sportcentrumban, míg a művelődési házban 13 órától gazdafórumra várjuk az érdeklődőket. Szó lesz az idei tapasztalatokról és a jövőre életbe lépő változásokról, a vidékfejlesztési pályázatokról és felhívásokról, a nemzeti források 2024-től kezdődő ciklusáról, valamint az agrárpolitikai aktualitásokról – sorolta a témákat Rácz Imre.

– Már az előző évben kértem a szervezőket, hogy az idén hadd legyen Balkányban a disznóvágás, ehhez az önkormányzat minden támogatást megad – árulta el Pálosi László. A Kisváros polgármestere megjegyezte: a településhez 24 működő tanya tartozik, ahol ma is tartanak és vágnak disznót.

– A disznóölés ünnep volt annak idején, amiből a gyerekektől a legidősebbekig mindenki kivette a részét. Természetesen elmaradhatatlan volt a fogópálinka, amiből a férfiak erőt és bátorságot gyűjtöttek – idézte fel dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

– A korral azonban változott ez a szép hagyomány, ezért is öröm, hogy vannak még olyanok, akik igyekeznek feleleveníteni a disznóöléshez kapcsolódó szokásokat.

Napközben kiderül, ki készíti a legfinomabb hurkát, kolbászt és torost, s amikor a finom falatok és az ízletes párlatok meghozzák a jó kedvet, érkeznek a fellépők is: Nótár Mary, a Döndi Duó, a Bitto Duó, Roberto és Mohácsi Brigi.