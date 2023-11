Ebben az esztendőben Balkány adott otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete és a Nyírség Együttműködési Nonprofit Kft. hagyományos Szent András-napi disznóvágásának és pálinkamustrájának. A rendezvényt a szervezők összekötötték a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” elnevezésű kezdeményezés vármegyei záróünnepségével is.

A disznóvágás és pálinkamustra résztvevőit először dr. Nagy István agárminiszter köszöntötte, aki eddig minden ilyen rendezvényt megtisztelt személyes jelenlétével. A tárcavezető beszédében a hagyományok tiszteletének és továbbvitelének fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. Kiemelte, a magyar kultúra részét képezi a disznótoros és a pálinka is.

– Bár már más világot élünk, mint éltek annak idején szüleink, nagyszüleink, de vannak olyan dolgok, amik a magyar identitás részét képezik, ilyen például a disznóvágás is. Ezeket a hagyományokat tisztelni kell. Nem szabad hagyni, hogy a hazai gasztronómiára ráerőltessék a különféle bogarak, tücskök és sáskák fogyasztását, ez nem a miénk, és remélem, nem is lesz az soha. Becsüljük meg a hagyományainkat, értékeinket, mert mi ezek miatt is vagyunk magyarok – fogalmazott dr. Nagy István agrárminiszter.

Dr. Simon Miklós köszönetet mondott a szervezőknek, és felhívta a figyelmet a disznóvágás számos előnyére is.

– A múltban közösségformáló ereje is volt ezeknek az eseményeknek, hiszen egy disznóvágás után kóstolót vittek az utcában élőknek, a közvetlen szomszédoknak, és szinte január végéig mindig jutott friss hurka és kolbász az asztalokra. Nem szabad, hogy feledésbe merüljenek ezek a hagyományok, melyek a nemzeti identitásunk részét képezik – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

A házigazda település polgármestere, ahogy az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón is elmondta, nagyon örül annak, hogy ők rendezhették meg a harmadik Szent András-napi disznóvágást és pálinkamustrát. Pálosi László hozzátette, a kisvároshoz 24 olyan bokortanya tartozik, ahol ma is tartanak és rendszeresen vágnak disznót.