Az ünnepélyes útadást megelőzően az agártárca vezetője úgy fogalmazott: a kormány mindent megtesz a hazai agrárium versenyképességének növelése érdekében, legyen szó út- vagy öntözésfejlesztésről, gépbeszerzésekről. Dr. Nagy István elmondta, az elmúlt időszakban Magyarországon közel 2500 kilométernyi külterületi útszakasz újult meg, amiből a hazai gazdálkodók is profitálhatnak, ugyanis ők maguk is könnyebben és gyorsabban meg tudják közelíteni a földjeiket, gyümölcsöseiket, erdőterületeiket.

Vonzó agrárium

– Azon dolgozunk, hogy a mezőgazdaságot minél vonzóbbá tegyük a felnövő generáció számára, hogy minél többen akarják továbbvinni a családi gazdaságot, vagy saját erőből felépíteni egy agrárvállalkozást. Ehhez mi igyekszünk megadni minden támogatást. A gazdálkodók az elmúlt időszakban, a koronavírus és az energiaválság éveiben bebizonyították, hogy kitartó munkájuknak köszönhetően tudták szavatolni Magyarország élelmiszer-ellátását, a nehézségek és kihívások ellenére biztosítani a mindennapi kenyerünket – fogalmazott az agrárminiszter, aki felhívta a figyelmet arra, hogy jövő év elején várhatóak újabb pályázati felhívások.

Bacskai Erzsébet szakolyi polgármester megköszönte a hazai kormánynak az útfelújításhoz nyújtott közel 170 millió forintos támogatást.

– A településünket Nyírgelsével összekötő útszakasz 29 évvel ezelőtt épült, az utóbbi években viszont már nagyon rossz állapotban volt, csak a legbátrabbak mertek erre közlekedni, a kevésbé bátraknak egy 12 kilométeres kerülőt kellett tenniük ahhoz, hogy eljussanak Nyírgelsére. Ez viszont már csak a múlté, ez a probléma elhárult, így a szakolyi gazdák kényelmesebben és gyorsabban eljuthatnak a teleülésünk határában lévő földjeikre – emelte ki Bacskai Erzsébet.

A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében megjegyezte, az elmúlt években 13 külterületi út, 90 kilométer hosszan épült meg a választókörzetében, ezen beruházások összértéke pedig megközelítette az 1,2 milliárd forintot. Dr. Simon Miklós hozzátette, Szakolyba az elmúlt időszakban 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett.

Új terménytároló

A szakolyi ünnepélyes szalagátvágás, és a helyi művelődési házban megtartott rövid állófogadás után Nyírvasváriba vezetett tovább dr. Nagy István agrárminiszter útja, ahol egy újonnan megépült terménytárolót adott át.

Hornyák János köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat tulajdonába került a régi téesz-telep, amin most megépült ez a 350 négyzetméter alapterületű tárolóhelyiség, amihez még megépítettek egy 70 négyzetméteres kiszolgáló helyiséget is, valamint elkészült 700 négyzetméternyi gazdasági út is. A Településfejlesztési Operatív Program részeként megvalósult beruházás teljes költsége megközelítette a 200 millió forintot.

– A településünkön mindig is sokan éltek a mezőgazdaságból, azt szeretnénk, hogy ez a jövőben is maradjon, jelentsen megtartóerőt az agrárium, ehhez kellenek az ehhez hasonló fejlesztések. Az új tárolóba a helyi gazdák is behozhatják a terményeiket, illetve a közmunka-programban megtermesztett zöldségeket és gyümölcsöket is tudja majd tárolni az önkormányzat. A magyar kultúrának mindig is része volt az állattenyésztés és a zöldség- és gyümölcstermesztés, az érezhető, hogy ezt látja és érzékeli a magyar kormány, mert amikor forráshiányos lett a pályázatunk, azonnal megadták a plusz támogatást – mondta Nyírvasvári polgármestere, Hornyák János.

Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt években a választókörzetében 127 pályázat valósult vagy valósul meg, ezek összértéke pedig eléri a 25 milliárd forintot.

– Köszönet mindazoknak, akik ebben segítettek – fogalmazott a képviselő.

Dr. Nagy István agrárminiszter beszédében kiemelte: 2020 és 2023 között a Vidékfejlesztési Programban 3316 milliárd forint támogatásáról döntöttek, ebből is látszik, hogy a kormányzatnak fontos az agrárium, és ez a jövőben sem változik majd.

– A mezőgazdaságban szükség van a dolgos kezekre, ehhez pedig támogatni kell az agrárium szereplőit. A kormány szemében a vidék nem valaminek a széle, hanem valaminek a gerince, az egésznek a szerves része. Azon dolgozunk, hogy jövedelmező és versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság – húzta alá dr. Nagy István a terménytároló átadásakor.