November elsején megkezdődött a krízisidőszak a hajléktalan-ellátásban. A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában lévő Oltalom Szeretetszolgálat égisze alatt a Rákóczi utcán működő Nappali melegedő és a Bokréta utcai Éjjeli menedékhely biztosítja az otthontalanok ellátását abban az esetben, ha kérik – és amint beköszönt a fogvacogtató hideg, bizony, kérik.

– A melegedőben 80, a menedékhelyen 90 ellátottunk van, és még nincs teltház. A népkonyhán nagyjából 120 ember jut naponta meleg ételhez, de ha szükséges, emelünk az adagszámon – tudtuk meg Nagy Judit intézményvezető-helyettestől.

– Felkészültünk a télre, éppen a múlt héten volt egy megbeszélésünk, ahol számba vettük mindazt, amire a krízisellátás megkezdéséhez szükségünk van – mondta el lapunknak Nagy Judit, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető-helyettese.

– A népkonyhánkon attól függően, hogy hányan jelentkeznek, igyekszünk rugalmasan emelni az élelmiszeradag-számot. Itt jelenleg százhúsz embernek biztosítunk naponta meleg ételt. Az éjjeli menedékhelyen még nem értük el a teljes kihasználtságot, ami valószínűleg azonnal megváltozik, ahogy hidegebbre fordul az idő. Százhúsz ággyal indulunk neki a krízisidőszaknak, aztán meglátjuk, hogy elegendő lesz-e, vagy sem.

Akiknek ez jelenti az otthont

– A nappali melegedő 8 órától délután hatig van nyitva, de arra szoktuk kérni azokat a szervezeteket, amelyek esetleg segítségre szorulókat hoznának hozzánk, hogy 16 óra után már inkább az éjjeli menedékhelyre szállítsák őket, úgyis ott fogják tölteni az éjszakát. A Bokréta utcai telephelyen reggel nyolcig maradhatnak a kliensek. Tulajdonképpen így a teljes 24 órát lefedjük, és ellátást biztosítunk a bajbajutottaknak – hangsúlyozta Nagy Judit.

Kérdésünkre, hogyan telik egy nap a melegedőben, az intézményvezető-helyettes kifejtette: az idősebbek már nyitás előtt a kapuban várakoznak, majd beregisztrálnak, s jelzik, hogy szeretnének a népkonyhán ebédelni. Aztán, aki szeretne, lezuhanyozhat, moshat, ha van csomagmegőrzője, kicserélheti a nála lévő ruhákat, tévézhet, pihenhet. A fiatalabbak rendszerint később térnek be, napközben szívesebben jönnek-mennek, aki pedig dolgozik, munka után érkezik, megebédel, kicsit megmelegszik, ha van postája, elviszi azt is. Az ügyintézésben – hivatalos levelek, kérelmek megfogalmazásában, kitöltésében – pedig a szakdolgozók segítenek a klienseknek.

Aki szeretne valamilyen foglalkozáson részt venni, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátása nyitott, bárki csatlakozhat, ahogy a filmvetítésekhez vagy a kézműveskedéshez is. Mindenki maga dönti el, mire van igénye. Az éjjeli menedékhely hasonlóan működik, regisztráció után lehet tisztálkodni, tévézni, olvasni, beszélgetni, aludni. Ugyanúgy telik az estéjük, mint a legtöbbünknek otthon, ők azonban a Bokréta utcára mennek „haza”.

Senkit nem hagynak cserben

Sokakban felmerülhet, hogy van-e kizáró ok, valami, ami miatt a hajléktalanok kiszorulhatnak az ellátásból.

– Csak tizennyolc éven felüliek vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és az is fontos, hogy ne legyen semmilyen, a közösségre veszélyes fertőző betegsége, és rendelkezzen érvényes tüdőszűrővel – sorolta a szakember. Kérdésünkre, hogy mit tehetnek abban az esetben, ha a kliens ittasan érkezik, és beleköt a többiekbe, elárulta: a melegedőben van egy fűtött helyiségük, amire rálátnak a szakdolgozók, ezeket az embereket ott helyezik el, a menedékhelyen pedig – ha más lehetőség nincs – lakókonténerben kapnak szállást, hogy ne zavarhassák a társaikat. S bár van házirendjük, ami mindenkire érvényes, krí­zisidőszakban senkit nem hagynak cserben. A nappali melegedő szolgáltatásait jelenleg körülbelül nyolcva­nan, az éjjeli menedékhelyen kilencvenen veszik igénybe, a mínuszok beköszöntével azonban garantált lesz a telt ház mindkét helyen.

Alapvető szabályok

És mi a helyzet azokkal a fedél nélküliekkel, akik hóban-fagyban sem élnek a felkínált lehetőséggel?

– Sajnos semmit nem tehetünk, nem tarthatunk itt erővel senkit. Előfordul, hogy a Periféria Egyesület munkatársai behozzák hozzánk őket, kicsit megmelegszenek, és mennek is tovább. El kell fogadnunk, hogy vannak, akik nem kérnek a segítségünkből. Legtöbbször a lopásokra hivatkoznak, pedig – pont emiatt – azokban a helyiségekben, ahol jogszabály nem tiltja, kamerákat szereltünk fel, amiről a klienseinket is tájékoztatjuk, szóval ez így önmagában gyengécske kifogás. Nyilván elvárjuk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a másik jogait, azt is, hogy nem zavarják egymást, éjszaka ne kiabáljanak – úgy gondolom, ezek nem teljesíthetetlen kérések.

Az idén is pályáztak lábadozóellátásra

Nagy Judit szerint az utcán élőket télen szociális alapon olykor tovább tartják bent a kórházban, amikor pedig kikerülnek, nincs hova menniük. A lábadozóellátás egy, a kórházból kikerült hajléktalanok részére létrehozott szolgáltatás. Ők nem tudnak hazamenni és otthon gyógyulni, ezért szükségük van támogatásra mindaddig, amíg az egészségi állapotuk nem áll helyre.