Az ünnepélyes átadón Kisari Károly a Mentorállás Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: nagyon fontos első lépés a Mentorház abban a programban, amivel 13 éve találkozott először Spanyolországban. – Azóta tervezgetjük, hogy itt is megvalósítunk egy ilyen projektet. Ebben nélkülözhetetlen szerepe volt a The Velux Foundations-nek, mely hitt ebben a programban, és 2021-ben támogatta is, hogy elindulhassunk – részletezte Kisari Károly, és hozzátette, elengedhetetlen a vármegye, a város, a cégek, intézmények együttműködése és támogatása ahhoz, hogy sikeres legyen a program. – Változtassuk meg azoknak az életét, akik eddig esélyt sem kaptak arra, hogy munkába álljanak! Ez az infrastruktúra biztos alapot nyújt azokhoz az elképzelésekhez, amiket megálmodtunk – fogalmazott a kuratóriumi elnök, és felhívta a figyelmet arra, hogy lokálisan kell mindent megtenni a fogyatékkal élőkért.

Befogadó szemlélet

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kifejtette: a városvezetés és a Mentorállás Alapítvány célkitűzései hasonlóak, egy irányba mutatnak. – Nyíregyházán kiemelten foglalkozunk a fogyatékkal élőkkel. Egyrészt azért, hogy a társadalomban megtalálják a helyüket, és a munkába lépés ehhez talán az egyik legnagyobb szabású program, de fontos az érzékenyítés is, hogy a társadalom minél befogadóbbá váljon – fogalmazott a polgármester. – Az elmúlt 13 évben városunkban több olyan esemény is történt, ami ezt erősítette. Itt épült először olyan játszótér, ahol a fogyatékkal élő és az egészséges gyerekek együtt játszhatnak, van ilyen a Váci Mihály Művelődési Központ mellett, illetve a Kossuth utca és a Sarkantyú utca sarkánál is – mondta a polgármester, és megjegyezte: nagy elismerés volt, hogy 2011-ben Nyíregyháza elnyerte a Hozzáférhető Város díjat azért, mert elkötelezett a hozzáférhető városi környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő várospolitika folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett.

Dr. Kovács Ferenc elmesélte, hogy azért hozták létre a Fogyatékosságügyi Tanácsot, amiben tíz szervezet képviseli a fogyatékosokat, hogy folyamatosan információja legyen a városvezetésnek a gondokról, megoldandó problémákról, mert így jobban tudnak segíteni. – Nyíregyházán a gazdaságfejlesztési program megvalósításával több ezer új munkahely jön létre a következő években, és remélem, ebbe a Mentorház is be tud kapcsolódni, és több lehetőségük lesz a fogyatékkal élőknek arra, hogy munkába álljanak – fogalmazott a polgármester.

Keresik az együttműködést

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: hosszú évek óta figyeli Kisari Károly és munkatársainak törekvéseit, és amiben csak tudták, támogatták a céljaikat. – Nagyon fontos társadalmi küldetést végeznek, a munkaügyi paktum révén is keressük az együttműködés lehetőségeit. Már tudjuk, hogy milyen fontos a korai fejlesztés, és most már azt is látjuk, hogy legalább ennyire lényeges az is, hogy teljes életet tudjanak élni azok az emberek, akik más adottságokkal születtek, mint mi. Ezt el kell fogadnunk és támogatnunk kell őket – hívta fel a figyelmet Seszták Oszkár.

Kritikus barát

A Mentorház létrejöttében nélkülözhetetlen szerepet játszó The Velux Foundations képviselője, Max Madsen az ünnepélyes átadón elmesélte, hogy nem is neki, hanem a mentoruknak, jó barátjuknak Jens Jørgen Pedersen-nek kellene most itt állni, de sajnos ő fél évvel ezelőtt elhunyt. – Sok szó esett már a bizalomról: nos, ő igazán tudta, hogyan kell bizalmat építeni, bízott ebben a programban. Nem mindannyian hittük el, hogy ezt a fantasztikus ötletet sikerül megvalósítani, de most tisztelegnünk kell, mert látjuk, hogy sikerült Budapesten és itt Nyíregyházán is. Az én munkám az alapítványnál az, hogy kritikus barátja legyek a projektnek, de most már inkább barát vagyok, mint kritikus. Alig várom, hogy milyen lesz a program folytatása az elkövetkező években. Biztos vagyok abban, hogy sikeresek lesznek – mondta Max Madsen, és nagyon fényes jövőt kívánt a Mentorállás Programnak.

Kisari Károly elmondta, hogy szeretnének megfelelni Jens Jørgen Pedersen hitének. – Nagyon hirtelen távozott közülünk, el sem tudom hinni, hogy most nincs itt. Ezért szerettünk volna emléket állítani annak a sok munkának, amit ebbe a programba tett – részletezte Kisari Károly, majd leleplezte azt a fából készített szobrot, amit Jens Jørgen Pedersen emlékére készíttettek, és a Mentorház falába építtettek be.

A történelmi egyházak képviselői megszentelték, megáldották az új intézményt, majd a vendégek egy kis kedves műsor után megnézhették az épület modern belső terét. A Mentorállás Programot szerdán egy nagyszabású szakmai konferenciával indítják el hivatalosan.