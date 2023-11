Az eddigi enyhe időjárás némiképp kitolta a téli átállást a sofőrök többségénél, ám ezen a héten már az igazi, mondhatni megszokott arcát mutatja az ősz. A hűvös, párás idő mellett hamarosan reggeli fagyokra is számítani lehet, így nem szabad tovább halogatni a magunk és az autónk „téliesítését”. Előbbi főként a vezetési stílusra és az elmúlt hónapokban rutinná vált mozdulatok mellőzésére vonatkozik, ugyanis a gépjárművek korántsem úgy viselkednek a hűvös és csúszós aszfalton, mint a melegebb, száraz időben.

Cikkünkben néhány fontos tanáccsal szeretnénk segíteni olvasóinknak azért, hogy a téli időszakban is biztonságosan róhassák az utakat. Bordás Béla városgondnok, vármegyei baleseti tudósító nemrég arról beszélt a podcastsorozatunkban, hogy mindenki készítse fel a gépkocsiját a téli időjárásra.

Átfogó ellenőrzés

– Az ablakmosótartályokba a téli, fagyálló folyadékot kell tölteni, a nyári folyadékot pedig érdemes mihamarabb kipumpálni a rendszerből. Sokat hallani a látni és látszani elvről, és bizony ebben fontos szerepe van a szélvédő tisztaságának, ezért mindenki ügyeljen a megfelelő mennyiségű és minőségű ablakmosó folyadékra. Az ablaktörlő lapátokat, a világítást is ellenőrizni kell, ahogy a futómű állapotát is érdemes szakemberrel felméretni. Az akkumulátorok állapotára is figyelni kell a nagy hidegben: sokan megfeledkeznek e rendkívül fontos alkatrész ellenőrzéséről, és egyre többször látni ebben az időszakban lerobbant, vontatott autókat – hívta fel a figyelmet Bordás Béla.

A városgondnok arra is kitért, kis odafigyeléssel sok kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat az autósok, a biztonságról nem is beszélve.

Négytenyérnyi biztonság

És ha már biztonság, nem szabad elfeledkezni a négytenyérnyi biztonságról, azaz a gépkocsik gumiabroncsairól sem. Tar Béla gépjármű-szak­oktató lapunknak elmondta, hazánkban ugyan nem kötelező a téligumi használata, ám magunk és mások biztonsága érdekében erősen ajánlott.

– A hét Celsius-fokos hőmérséklet alatt a nyáriabroncsok felülete megkeményedik, és nem tapad megfelelően, ezért javasolt a lényegesen lágyabb keverékű téligumi használata. Sajnos azt tapasztaljuk, sok autó közlekedik lefutott, rendkívül kopott abroncsokkal. Ami a kopást illeti, hazánkban az 1,6 milliméteres profilmélység az előírás, ám a szakemberek egyetértenek abban, hogy ennél azért érdemes hamarabb cserélni a kiszolgált gumikat. Ma már mindegyik abroncson van kopásjelző, így könnyen észlelhető, ha csereéretté váltak. Egyes sofőröket nem aggasztja a saját épségük sem, és nem ritka, hogy télen is nyárigumival közlekednek – hangsúlyozta a gépjármű-szakoktató, aki arra is rávilágított, a gumiabroncsok profilmélysége mellett azok életkorára is ügyelni kell.

Mindenre jó, vagy semmire?

– Az elöregedett abroncsok még a megfelelő profilmélység mellett sem tapadnak megfelelően. Az öreg gumik is megkeményednek, felületük berepedezik, és jelentősen megnő miattuk a járművek fékútja. Az abroncs oldalfalán lévő DOT-szám segít az életkor meghatározásában, az 5-6 évesnél idősebb gumik használatát nem javasolják. Azonban ez is lerövidülhet, ha nem megfelelő a tárolás. Nem szabad őket egymásra pakolni, érdemes állítva, vagy pedig az erre a célra kialakított állványon tárolni a téli szettet – tanácsolta Tar Béla.

Minden évben előkerül és rendszerint parázs vitákat vált ki autós körökben a négy évszakos abroncsok kérdése, ugyanis ezek – legalábbis elméletben – megspórolnák az autótulajdonosnak a téli-nyári cserével járó huzavonát, miközben minden időjárási körülményben megfelelően működnek. A valóság azonban az, hogy a nyári- és a téliabroncsok között akkora különbségek vannak, amiket nem lehet kompromisszumok nélkül áthidalni.

Tar Béla szerint annak, aki csak ritkán használja a gépkocsiját, és akkor is többnyire városi forgalomban, megfelelő lehet a négy évszakos abroncs is. Azonban télen a főutakon és az autópályákon nem tanácsos ezeket használni, mert nem képesek azt a teljesítményt és biztonságot nyújtani, amit a téliabroncsok.