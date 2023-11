A Duna tudományos-fantasztikus műsorának szombati adásában Fejős Ádám romok alól ment ki egy áldozatot, megelevenedik Arany János hős vitéze, Toldi Miklós, és berepül a virtuális stúdióba a Millennium Falcon. A nézők a fizikai és lelki erőnk hátterét ismerhetik meg.

A Delta ötödik részének kulcsfogalma: az „erő”. A műsor vendégei a mindennapi életünket meghatározó jelenséget és különböző értelmezéseit mutatják be. Csanád Máté fizikus-kutató elmagyarázza, mi az erő jelentősége a hétköznapokban, és hogyan fejtünk ki erőt már azzal, hogy a Földön vagyunk. Tóth Attila önkéntes kutyásmentő a törökországi földrengés utáni hatnapos küldetésről oszt meg megható történeteket, a többi közt, hogy négylábú társa adott neki lelkierőt. Azt is elárulja, hogy a nyolcéves Zulu miként segített a katasztrófa áldozatainak. Az adásból a Duna nézői megtudhatják, mit jelent a klasszikus „Az erő legyen veled!” köszönési forma a Csillagok háborúja rajongóknak, és a speciális stúdiótechnológiával készült animációként egy űrcsatát is láthatnak.

A megújult sorozat házigazdája fizikai erejét megmutatva Toldi Miklós szerepébe bújik és petrencés rudat dobál, majd jedi lovagként fénykardot ragad. A virtuális stúdió megidéz egy földrengés sújtotta helyszínt, és Fejős Ádám túlélők után kutatva megment egy kövek alá szorult kölyökmacskát. Az állatbarát műsorvezető ezzel hívja fel a figyelmet a lélekjelenlét fontosságára és az egymásnak nyújtott segítség jelentőségére.

Az 1964-ben kezdődött ismeretterjesztő műsort a 21. század tudományos és technológiai igényességével folytatják, hogy a következő generációnak is ugyanazt az élményt nyújthassa. Az adások futurisztikus vizuális megjelenítéséért 3D-grafikusok és VFX-szakemberek felelnek, és ha a számítógépes trükkökhöz nem is tud személyesen hozzáadni, a témaválasztásban Fejős Ádám is részt vesz.

KM

Kép: Fejős Ádám nem a klasszikus értelemben vett műsorvezető | Fotó: MTVA